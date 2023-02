Acesso de veículos pesados a desvio na BR-101, em Itamaraju, é liberado

O desvio feito no trecho do km 817 da BR-101, em Itamaraju, foi liberado para veículos pesados na quinta-feira (9). O desvio foi feito por conta de uma cratera causada pelas chuvas fortes que caíram na região no final de dezembro do ano passado.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está trabalhando para reconstruir a pista, mas o desvio na ligação com Teixeira de Freitas foi feito como uma solução enquanto a obra não acontece.

Desde 21 de janeiro, o desvio está funcionando para veículos leves e agora finalmente está permitido o trráfego dos veículos pesados.

A recomendação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é que os motoristas redobrem a atenção porque o fluxo aumenta na rodovia durante o Carnaval e a via do desvio não é de asfalto.