Acessórios maximalistas tiram os looks das composições óbvias

Apostar na força dos acessórios é uma das melhores formas de incrementar o look. Não é para ter medo, o importante é o efeito. Quer uma dica das boas? Combine 3 ou 4 colares de comprimentos diferentes, mas com tons ou materiais semelhantes, com eles juntos, preenchendo o colo e realçando ainda mais a roupa

E se engana quem pensa que só é possível fazer isto com looks básicos. Dá, sim, para usar a mesma dica em composições estampadas. O importante é seguir uma estética, ou seja, se a produção é étnica, tropical ou tem materiais rústicos, os acessórios entram em cena seguindo essa temática.

Para transmitir essas ideias convidamos uma mulher empoderada, maximalista, que ama acessórios poderosos e os usa com extrema naturalidade. Nossa modelo por um dia é Conceição Araújo , 60 anos, que, recentemente, viralizou nas redes sociais porque ninguém acreditava na sua idade. Ela tem estilo de sobra e uma coleção de colares, brincos e pulseiras que foram base para nossos looks. Vem conferir toda essa exuberância e se inspirar!

Colares com contas de madeira combinado com búzios. ambos materiais com rusticidade natural que realçam o vestido em tom terroso. Neutralidade com o look jeans total permite que um bom mix de acessórios com miçangas e pedra natural brilhem. Ancestralidade na estamparia tropical da produção pede itens que reforçam essa estética, o que acontece com os colares de couro, contas de madeira e o colorido colar de pedras.

Fotos Gardênia Passos (@gardenia.passos) Beleza Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina) Produção de Moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1) Modelo Conceição Araújo (@conca.araujo63) Localização Hotel Village Novo (@villagenovo) Todos looks são da ABX (@abxcontempo) exceto a blusa jeans do Poppy Bazaar (@poppybazaar)