Acessórios: Saiba o que as marcas do Afro Fashion Day estão preparando para 2022

O tema capoeira agradou aos criativos e criativas que vão participar do Afro Fashion Day 2022, que volta ao modelo presencial no dia 19, montando a passarela mais preta do Brasil no Terreiro de Jesus, no centro da cidade. As marcas parceiras já começaram a enviar material para Fagner Bispo, curador do projeto do CORREIO, avaliar e preparar a montagem dos looks.

Sete marcas de acessórios vão participar do AFD 2022, sendo duas estreantes: Dih Morais e a Dua, de Camila Oliveira. Marca preta nascida em 2016, a Dih Morais leva o nome de seu criador e nasceu com a intenção de resistir e fazer história. O designer nasceu em Jequié, no Quilombo do Barro Preto, e conta que participar do evento é um selo de reconhecimento por todo o trabalho realizado. “Participar dessa passarela é um sonho que tenho há anos”, conta.

Dih Morais achou o tema fantástico. “Levarei de uma forma leve e cheia de representatividade. Não esquecendo que nessa caminhada podemos transformar o luto em luta e a dança em uma grande arma”, detalha o criador, que já enviou 15 peças para a produção.

De volta ao projeto após o hiato da pandemia, quando o Afro funcionou no formato de Fashion Film, para respeitar os protocolos sanitários impostos pelo coronavírus, a Kelba Deluxe, de Kelba Varjão, tem uma história de longa data com o evento de moda.



Arquiteta de formação, a empresária mergulhou no mundo da moda há 19 anos após fazer o projeto de um banheiro decorado com seus acessórios. Uma cliente, que trabalhava com moda, gostou e a convidou para fazer uma coleção de 60 peças. E assim foi feito.

“Amei o tema capoeira. Já tinha passeado em outras vertentes e esse é muito diverso. Me inspirei no movimento. A capoeira é ligada a expressões de liberdade e me inspirei nela, principalmente no berimbau, um dos objetos que refletem a capoeira em 100%. Criei adereços de cabeça com o tema berimbau. Foi bem tranquilo trabalhar porque a geometria de berimbau é bem curva e isso ajuda muito na execução de acessórios”, conta Kelba Varjão.

Outros nomes fazem parte da velha guarda do projeto: Tábompravocê Acessórios, By Aninha, Sonbrille e Ziê. A By Aninha, de Ana Paula, está desde a primeira edição. “É um marco ainda fazer parte de um time de criadores com tanta visibilidade e competência, é um combustível a dar continuidade ao meu trabalho que carrega muito amor ao que faço. O Afro é um evento de grande importância na cidade e é empolgante ver o quanto os expectadores aguardam ansiosos pela chegada de mais uma edição de um evento com tanto significado”, diz orgulhosa.



Ana Paula conta que o tema de 2022 vai trazer as raízes do que representa o Afro Fashion Day para a negritude: “Assim como no ano passado, pude criar as peças trazendo algumas técnicas da ourivesaria, o que deu um pouco de liberdade em pensar nas referências e nos materiais. Iniciei o processo de criação umas duas semanas após a reunião, pois é um trabalho manual mais detalhado que a montagem das bijuterias, que consiste em serrar, lixar, soldar e polir. Levarei umas 15 peças onde usei cabaça, cordão e madeira como um dos materiais utilizados, além do latão, cobre e alumínio”, detalha a designer.



Com foco em sustentabilidade, a Tábompravocê é uma marca consolidada, com 24 anos de história no mercado. Grande parte dos seus acessórios são produzidos de tubos de PVC, retalhos de tecidos, cordões de algodão e entre outros, transformando em biojoias.

“Produzimos acessórios em cores, dourado e prateado com búzios. Colares, brincos, braceletes e anéis são algumas das nossas produções”, explica Mario Farias, CEO da marca. Para a passarela, ele vai levar max brincos em tecidos coloridos e dourado e colares de cordões de algodão em cores e dourado.

