Acevedo e Chávez são regularizados e podem reforçar o Bahia contra o Jacuipense

O Bahia ganhou dois reforços para a partida contra o Jacuipense, marcado para o próximo domingo (15), às 18h30, no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuipe. O volante Acevedo e o lateral Chávez foram regularizados e estão à disposição do técnico Renato Paiva.

Contratado junto ao New York City, dos Estados Unidos, Acevedo ficou fora da estreia do Bahia por não ter o nome publicado no BID da CBF a tempo. Como a transferência do jogador para o Esquadrão é internacional, um documento atrasou e inviabilizou a inscrição. .

Acevedo tem treinado entre os titulares e era cotado para começar jogando diante da Juazeirense. Na ausência dele, Rezende ficou com a vaga e marcou um dos gols na vitória por 3x1, em Pituaçu.

Já Jhoanner Chávez foi comprado do Independiente del Valle e foi o último atleta a ser oficializado pelo Bahia. Ele iniciou os treinos com o elenco na semana passada, mas durante a apresentação garantiu que está bem fisicamente e se colocou à disposição do tricolor.

Com as publicações de Chávez e Acevedo no BID, todos os nove jogadores já anunciados pelo Bahia estão regularizados. Até o momento o Esquadrão acertou a chegada de 11 atletas. Dois deles, o volante Diego Rosa e o atacante Kayky, ainda não foram oficializados, mas estão treinando com o elenco.