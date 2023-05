Acevedo pede mais atenção ao Bahia antes de jogo decisivo contra o Santos

O Bahia ainda não conseguiu repetir uma mesma escalação em dois jogos seguidos na temporada. Diante do Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o cenário mais uma vez se repetirá. Thaciano está vetado da partida por já ter defendido o Grêmio na atual edição do mata-mata. Assim como foi no duelo de ida, o substituto será Acevedo, que retorna para atuar ao lado de Rezende.

O volante foi poupado pelo técnico Renato Paiva na derrota para o Internacional pelo Brasileirão, no último domingo (28), e sequer entrou em campo. O uruguaio aprovou a estratégia e garantiu estar pronto para encarar o Peixe.

"Acredito que estando descansado, pude treinar, tive tempo para isso. Acho que vou estar 100% no campo. Estamos sempre focados e prontos para o desafio", afirmou, em entrevista coletiva nesta terça-feira (30).

O duelo contra o Santos chega em um momento complicado para o Bahia: já são cinco partidas seguidas sem vencer, com três derrotas e dois empates. Na avaliação de Acevedo, o Esquadrão vem jogando bem. Mas o jogador admite: é preciso melhorar as finalizações para avançar às quartas da Copa do Brasil.

"Não temos conseguido o triunfo nas últimas partidas, mas a equipe está jogando bem, está criando chances. Só falta a eficácia. Temos que seguir trabalhando porque vai chegar", afirmou.

"Temos que continuar fazendo o mesmo, mas com um pouco mais de eficácia. Estamos jogando bem. Defensivamente, ofensivamente está criando muito também. Creio que é seguir fazendo o mesmo e dar o 100% que vamos passar de fase", completou.

O volante também comentou sobre a marcação no meio-campo, que tem sido criticada ao longo da temporada. Para Acevedo, é preciso ter mais atenção para evitar o sucesso dos adversários.

"Temos que estar mais focados. Não é que os adversários criem muitas chances de gols nas partidas. Mas, nas poucas vezes em que chegam, convertem. Temos que estar um pouco mais atentos, mais focados e seguir trabalhando nisso", comentou.

Bahia e Santos empataram em 0x0 no jogo de ida das oitavas, na Vila Belmiro. Para avançar às quartas de final, o Esquadrão precisa ganhar a volta por qualquer placar. Em caso de novo empate, a classificação sairá nas cobranças de pênaltis. O confronto decisivo será nesta quarta-feira (31), às 19h, na Arena Fonte Nova. Acevedo falou da importância que a torcida terá para assegurar a vaga ao tricolor.

"É um apoio a mais, uma força a mais que teremos. A Fonte Nova cheia nos apoiando será vital para passar de fase".

Confira outros trechos da entrevista de Acevedo: