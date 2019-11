Achado o corpo da modelo que caiu de jet ski em barragem na Bahia

Foto: Reprodução/Facebook

Foi encontrado na manhã desta terça-feira (12) o corpo da estudante e modelo Vitória Nascimento, 18. A jovem havia desaparecido em uma barragem de Ponto Novo, no Centro-Norte do estado, após cair de uma moto aquática (jet ski), no último sábado (9).

O resgate foi feito por volta das 6h da manhã.

De acordo com testemunhas, Vitória estava na garupa do veículo, que era pilotado por um homem ainda não identificado, quando teria se desequilibrado e caído nas águas da barragem.

A jovem estaria sem colete salva-vidas na hora que caiu.

Após o incidente, o piloto da moto aquática fugiu do local, e ainda não há informações sobre a identidade do piloto.

Natural de Jacobina, onde reside, Vitória é filha única. Segundo o site Jacobina Notícias, o sumiço da jovem causa comoção na cidade e há muitas mensagens de apoio à família nas redes sociais.

De acordo com o site Augusto Urgente, entre os trabalhos de modelo, Vitória aparece como atriz no clipe do cantor Vitinho Forró. Assista.