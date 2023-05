'Achava que o cara estava apaixonado por ele', diz amiga de Jeff Machado sobre suspeito 

O ator Jefferson Machado da Costa, de 44 anos, acreditava que o amigo, principal suspeito do assassinato, estava apaixonado por ele. A informação foi divulgada por sua amiga de infância, a esteticista Cintia Hilsendeger, ao Globo. Antes de morrer, Jeff Machado, como era conhecido, descobriu que havia sido vítima de um golpe e ameaçou expor o esquema. Ele pagou R$ 20 mil ao suspeito por um suposto papel em novela.

O suspeito se apresentou como assistente de produção de uma emissora de TV há cerca de quatro anos. Em pouco tempo, ficou íntimo do rapaz e fez promessas de uma boa oportunidade de emprego na emissora que ele sonhava em trabalhar.

"O Jeff estava preocupado e chateado, achou que a pessoa era de confiança, mas disse que soube de pessoas que foram vítimas dessa mesma equipe. A gente acredita que a morte dele foi por conta disso, porque ele falou que ia colocar a boca no mundo. No fim, o Jeff pediu o dinheiro de volta e recebeu apenas R$ 2 mil. Ele não tinha noção de que eram estelionatos, porque ele achava que o cara estava apaixonadinho por ele", disse Cintia.

Ainda de acordo com Cíntia, o ator não desconfiava que estava sendo vítima de um golpe, mas acabou descobrindo outras pessoas que foram vítimas do suspeito.

"Acontece que toda hora uma novela nova ia ao ar e nada de o Jeff ser chamado", disse Cintia ao Globo.

Ainda de acordo com a amiga, sempre que Jeff questionava a demora para conseguir um papel, o suspeito inventava desculpas e induzia, ainda, mudanças físicas.

"Ele falava que o Jeff tinha que emagrecer ou engordar. Toda vez ele pedia para o Jeff ter paciência, que o momento dele ia chegar. Falava para ele ficar calmo que tudo ia dar certo, que na próxima novela ele conseguiria. Eu falava para ele não acreditar nele", contou a amiga de infância.

"Morreu achando que iria para a Globo"

A mãe do ator Jeff Machado disse que os possíveis autores do crime enganaram o filho com promessas de trabalho em novela da TV Globo. Em conversa com Leo Dias, do Metropoles, Maria das Dores disse que o objetivo dos criminosos era ficar com a casa, o carro e o dinheiro de uma ação trabalhista que Jeff recebia.

O ator da Record tinha sonho de trabalhar na TV Globo e teria sido persuadido pelos criminosos: “Ele ficou anos estudando, mas ele caiu na conversa, de repente, de pessoas que prometeram trabalho naquela emissora (TV Globo). Ele acreditou nesses falsos amigos que o induziram a acreditar que ia conseguir, inclusive pegando dinheiro (de Jeff Machado), ele foi enganado, totalmente enganado, morreu pensando que ia entrar na Globo”, detalhou.

A mãe do ator relatou que, pouco antes dele desaparecer, estava com a expectativa de iniciar os trabalhos em uma novela da TV Globo que iria começar a ser gravada em fevereiro: “Eles disseram que ele iria entrar na próxima novela, ele iria entrar em fevereiro. Foi toda uma enganação, eu falava: ‘Meu filho, isso não vai dar certo, eles não conseguem, quem é esse cara para conseguir?’. Ele me respondia que eles tinham amigos e que iriam conseguir, achando que alguém lá de dentro ajudaria”.

De acordo com a idosa, os criminosos conheciam Jeff há três anos e meio. “Vem prometendo há três anos e meio que poderia facilitar uma entrada mais rápida na Globo e o Jefferson meio que caiu na conversa. Mataram o Jeff para ficar com uma casa, um carro e uma ação trabalhista que ele tinha de ganhar, acharam uma galinha dos ovos de ouro”, ressalta.

Segundo Maria, alguém estava se passando pelo seu filho em janeiro. Ela diz que Jeff desapareceu no dia 23 daquele mês, e uma pessoa, que estava com seu telefone, passou a se comunicar com ela pelo WhatsApp do ator.

Maria das Dores alega que descobriu desde o primeiro momento que não estava mais falando com seu filho, uma vez que notou diferenças na escrita e comportamentos estranhos: “A partir do dia 23 (de janeiro), ele começou a se comunicar só pelo WhatsApp e eu não costumava falar com ele por ali, ele sempre me ligava. Aí ele começou a dar desculpas para não ligar, falava de trabalho, algo que ele nunca fez. Também percebi erros de escrita, o Jefferson tinha um português correto, escrevia super bem. Ele jamais deixaria de ligar para mim por trabalho nenhum. Aí, teve a morte do cachorro, foi quando me dei conta”.

Ela disse que só se deu conta de que algo estava errado quando saíram notícias do abandono dos cachorros do ator. Um dos animais chegou a morrer.

Corpo em baú

O corpo do ator Jefferson Machado Costa foi achado depois de meses desaparecidos. Os restos mortais estavam amarrados em um baú de madeira, que estava enterrado e concretado em um terreno na Rua Itueira, em Campo Grande, no Rio de Janeiro (RJ).

Jefferson estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro. O corpo foi achado na segunda-feira (22) e identificado através da análise de digitais.

Jefferson, que trabalhou na novela Reis, da Record, desapareceu depois de sair de uma casa em Campo Grande. A família diz oito cães dele ficaram abandonados e uma ONG entrou em contato dizendo que estava com seis dos animais.