“Achei aguado”: veja a opinião de clientes do primeiro Starbucks do Nordeste

A primeira loja Starbucks do Nordeste chegou em Salvador. Cafés quentes e gelados, chás, frappuccinos, expressos e bebidas refrescantes estão presentes no cardápio. Comidas típicas da filial americana como donuts, cookies e muffins também são comercializadas na loja, além de opções brasileiras como coxinha e pão de queijo. A opinião dos clientes que provam o famoso ‘café da sereia’ varia, para a advogada Hanna Abreu a experiência do café não foi tão boa: “achei um pouco aguado”.

Para a estudante Júlia Dias, que estava com a expectativa alta, o Starbucks cumpriu o que prometeu, “a minha bebida estava muito gostosa, e o preço é bom para a quantidade”. Já para Antonio Vieira, designer gráfico, os produtos da loja do Nordeste foram compatíveis com outras lojas do Brasil.

O operador de investimentos Luiz Freitas optou por uma bebida mais ‘gourmetizada’, uma batida de café gelado no sabor cookies, mas teve a mesma opinião de Hanna, “achei o café aguado”. A Starbucks foi inaugurada no dia 06 de março e mantém grandes filas com clientes que desejam a experiência do famoso café.

Confira o vídeo com as opiniões dos entrevistados.





*Sob supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier