"Acho interessante a gente pensar sobre o medo agora", diz Emicida

Depois de um período muita inquietação, dificuldade de se relacionar com a arte e até mesmo de dormir, o rapper Emicida, 35 anos, diz que está recobrando sua capacidade de concentração e juntando os pedaços para voltar pra arena. “Mas eu não tenho pensado em voltar aos palcos não” afirma o cantor e compositor paulista, que recebeu esta semana duas indicações ao Grammy Latino : Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa e Melhor Canção de Língua Portuguesa, por AmarElo (2019).

Emicida volta à cena para lançar seu segundo livro infantil, E Foi Assim que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas (Companhia das Letrinhas| 36 páginas|R$ 29,90), que fala sobre o medo como um sentimento que precisamos enfrentar e que pode ser propulsor de transformações. O livro, que tem ilustrações de Aldo Fabrini, é mais um exercício de Emicida de frequentar outros universos, como falar diretamente para os pequenos, "de chegar antes do trauma", como pontua. "Eu acho que é importante que a gente tire esses sentimentos tidos como menos nobres desse lugar de vilania", pontua Emicida, que se inspirou na relação que as duas filhas têm com a escuridão.

Durante a pandemia, o apresentador do programa Papo de Segunda, do GNT, lançou o projeto AmareloPrisa - iniciativa multiplataforma em formato de vídeo, podcast, imagem e texto, dividido em quatro movimentos (paz, clareza, compaixão e coragem) e que pode ser conferido no Youtube e em suas redes sociais. "É como uma sinfonia", resume Emicida, que divide a direção com seu irmão Evandro Fiót. Eles criaram uma rede de articulações nacional com vários entrevistados, para falar de temas amplos e complexos que vão da alimentação à violência e ao racismo. "Que venham mais e mais atitudes como essa da Magazine Luiza", diz Emicida, referindo-se à seleção aberta pela rede de lojas, voltada apenas para negros.

Nesta entrevista, Emicida fala sobre o livro e outros projetos da empresa Laboratório Fantasma, conta sobre a retomada gradual dos seus processos criativos e fala sobre sua primeira parceria com Ivete Sangalo, na canção Trevo, Figuinha e Suor na Camisa, que fala justamente sobre sonhos.





AmareloPrisma criou uma rede de articulações, mostrando a importância dos afetos, iniciativas e trocas, que vão da alimentação à área empresarial, passando sempre pelas violências do racismo. Qual o balanço que você faz da iniciativa?

Como o próprio título do projeto (como um todo) se descreve, estamos conduzindo um experimento social. E o que é um experimento social? É uma espécie de teste no mundo real com gente de verdade. Eu acho que, a partir do Prisma, uma série de conexões e provocações foram feitas, mas acho que é muito cedo ainda para dizer que se pode fazer um balanço a respeito disso, porque cada vez que a gente levanta a nossa voz e compartilha ela com o mundo, destravamos milhares de possibilidades positivas. Na verdade, mais do que milhares, eu sempre acredito que elas são infinitas, porque às vezes você chega do outro lado do mundo e encontra uma pessoa que se conectou com isso e aquilo tocou a vida dela de um jeito tão profundo que mudou e condicionou o pensamento dela a ir por um caminho diferente. Então, o que eu acredito que a gente fez, foi uma provocação muito pertinente - principalmente, num ano como o de 2020 -, uma sugestão de que a gente precisa partir de nós antes de querer consertar qualquer coisa fora de nós e acho que a expansão da tentativa de criar uma energia que tenha como centro a coletividade: nós observando o planeta como uma casa, não como algo a ser explorado e descartado, até porque isso é impossível. É mais fácil a natureza descartar o ser humano do que o contrário, inclusive, o que a gente está assistindo nesse momento é uma prova dela fazendo isso.



Um tema importante no projeto foi o sonho. Qual o sonho possível neste momento?

Eu acho que sempre é tempo de sonhar! Em outros momentos da história, o sonho já foi, inclusive, o mais importante. Se a gente pega, por exemplo, o incrível livro do Sidarta Ribeiro, ele nomeia livro de O Oráculo da Noite: A História e a Ciência do Sonho. E esse oráculo já teve uma importância central numa série de sociedades, para reis, imperadores, generais. Em outras culturas, outros modelos de sociedade que se relacionam com outros tipos de tecnologia, como, por exemplo, os povos indígenas na Venezuela, o sonho continua sendo esse grande oráculo da noite. Em várias culturas, inclusive, dentro do Brasil o sonho continua sendo esse grande oráculo, essa grande bússola que orienta as pessoas, e através das informações que se recebem nos sonhos, elas conseguem encontrar um caminho na vida. A gente, muitas vezes, também é provocado pelo sonho, mas infelizmente quando saímos pra rua, entramos num modo operante, ativamos o modo alcateia, que a gente fica agressivo e vazio, mas a verdade é que a gente também é muito tocado pelo sonho. Então, é por isso que eu digo: sempre é tempo de sonhar, e se a gente almeja - de alguma maneira - construir um mundo melhor, isso vai passar por sonhar, porque toda realidade foi sonhada em algum momento.

O sonho também é tema de sua primeira parceria sua com Ivete Sangalo para um projeto da Natura. Como foi seu encontro com ela?

Encontrar com a Ivete no estúdio foi um sonho, foi a realização de um sonho. Imagina: sou um moleque da periferia de São Paulo que cresceu muitas vezes escutando a voz dela chegando até mim pelo rádio, a energia dela conectando tanta gente; quantas festas foram embaladas pela voz da Ivete Sangalo... e foi incrível poder se aproximar da Ivete, agora, para gravar uma música. Nós já nos conhecíamos, mas, agora, para gravar, conversar e criar de fato. E quanto mais você se aproxima da Ivete, maior ela se torna, sabe?! (risos). É uma coisa que desafia a regra geral, porque, em geral, quando você encontra muito uma pessoa, a tendência é que algumas emoções vão se arrefecendo, vão esfriando e essa pessoa vai se transformando apenas numa pessoa, e eu acho que a Ivete tem uma coisa de provocar o mundo - isso na postura e energia dela -, ela provoca o mundo de uma maneira em que todo dia é o primeiro dia, e isso ela fala com a energia dela, então foi uma alegria incrível.





O medo é o mote principal do livro ‘E Foi Assim que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas’. Qual a importância de falar deste tema para os pequenos?

O medo é inerente a experiência humana, então tanto nós, adultos, quanto as crianças, precisamos entender como se relacionar com esse tipo de sentimento. É fundamental que a gente consiga observar, com serenidade, as emoções que são tidas como emoções “menos nobres”: o medo, o ódio, a raiva. Essas emoções, que são reais, a gente não pode fingir que elas não existem, muito menos que elas não nos visitam; não podemos fingir que vivemos numa bolha de afetuosidade, amor e serenidade, não, esses sentimentos nos visitam, principalmente no momento em que estamos vivendo.

Está todo mundo, de alguma maneira, mais ansioso, com mais raiva, mais angústia, mas como que a gente reflete a partir desses sentimentos e consegue convertê-los em algo positivo? Como a gente constrói alguma coisa baseada nisso aí?

Eu tenho uma horta em casa, vez ou outra tem um velhinho perto daqui que arruma uns estercos pra mim. Aí, pego os estercos (que é a bosta do cavalo, da vaca) e misturo lá na terra, afundo ela ali, vou preparando/arando o solo, e é esse esterco que faz a terra ficar mais forte. Então, há uma função para coisas que a gente acredita serem inúteis ou menos nobres, a natureza não descarta nada e é com ela que eu tenho aprendido, por isso acho interessante a gente pensar sobre o medo agora, acho encantador. Que a gente coloque o medo na cadeira que não seja a do réu, que a gente o coloque no lugar que não seja a desse cara errado ou maldoso. O medo é um conselheiro, muito importante, inclusive. É o medo que nos faz ser prudentes, é o medo que nos faz ser cautelosos, que faz a gente se preocupar em como vai estar nossa família daqui a um ano, um mês, algumas horas. Então, eu acho que é importante que a gente tire esses sentimentos tidos como menos nobres desse lugar de vilania, e a gente reflita a respeito de todos eles como aspectos da condição humana somente.

E como é para você frequentar este universo da literatura infantil?

Acho que, de alguma maneira, dissipar esse tipo de emoção já está presente nas músicas que eu faço, o que acontece é que agora eu também me sinto livre para poder contar isso e querer chegar na vida das crianças primeiro, chegar antes do trauma, e é por isso que eu me aproximo da literatura infantil, brinco ilustrando cada um deles junto com o Aldo, e criando composições junto com o pessoal da Laboratório Fantasma, que colocam em temas que às vezes são densos, uma atmosfera doce, para que as nossas conversas sempre sejam no sentido de construir, de unir, de fazer renascer e dar vazão a essa grande potência que é a alma brasileira.

Temos vistos iniciativas de algumas empresas - como a Magazine Luiza, a Globo e a própria Companhia das Letras – de abrir mais espaços para pessoas negras e as reações que elas têm causado, de prós e contras, mesmo dentro dos movimentos negros. O que você pensa sobre esta briga pelos lugares de fala?

Eu acho, de verdade, que a atitude da Magazine Luiza foi louvável. Agora, a gente tem uma tradição de muita pobreza de espírito quando falamos da sociedade brasileira, e talvez aí vamos para a problemática do brasileiro e brasiliano, porque “brasileiro” tem em seu significado uma profissão, então “brasileiro” não é uma nacionalidade quando falamos da língua portuguesa, açougueiro e pedreiro, por exemplo, não são uma nacionalidade, são profissões. “Brasileiro” é uma profissão, eram os caras que tiravam o Pau Brasil daqui e levavam para fora sem comprometimento nenhum com o desenvolvimento desse lugar... se fossemos usar a expressão correta para definir nossa nacionalidade, deveríamos nos denominar brasiliano. E por que eu traço este paralelo na resposta?

Todos os posicionamentos contrários a uma iniciativa, seja da Globo, da Magazine Luiza, Companhia das Letras, etc. todos os posicionamentos contrários são manifestações do que há de mais triste na alma brasileira.

É uma estrutura psicológica que se desenvolveu de uma maneira tão entranhada com o racismo que ela já nem consegue entender o que é o racismo e o que é ela, então ela acha que os dois são a mesma coisa. Então, quando você produz um movimento que sugere que o racismo deve ser extirpado, essa parte da sociedade brasileira se comporta como se estivesse vendo um tumor sendo arrancado sem anestesia, então ela se abraça a esse tumor porque ela não sabe que isso é o que a leva para morte. O racismo vai morrer gritando, como já diziam Planet Hemp “os cães ladram mas a caravana não para”. Que venham mais e mais atitudes como essa da Magazine Luiza.



O Laboratório Fantasma lançou este ano uma TV online e tem expandido suas atividades para outras áreas. Você poderia falar um pouco mais sobre os próximos passos da empresa e da escolha da baiana Monique Evelle para apresentar um programa?

A Laboratório Fantasma já, há algum tempo, tem a ambição de se solidificar como esse hub, esse grande ponto de encontro, acho que essa é a melhor definição. Um grande ponto de encontro das mais variadas expressões da nossa cultura, algumas estão mais perto da musica rap, outras nem tanto. Mas a verdade é que a Laboratório Fantasma tem essa ambição desde o começo, é por isso que a gente produz documentários, produz as próprias músicas, turnês e discos, é por isso que produzimos a experiência no audiovisual, que nos constituímos como uma empresa, porque é um signo de possibilidade real que a gente oferece pro mundo, é por isso também que a gente lança nossos desfiles de moda, justamente porque nos entendemos como grandes construtores do imaginário brasileiro: pessoas que podem colaborar positivamente com esse aspecto. E ter uma TV dentro dessa plataforma é positivo por isso, a gente tá fazendo ali mais uma experiência, assim como o Prisma também é uma experiência, como o próprio disco AmarElo é uma experiência, e o que a gente está colocando na mesa agora é mais uma experiência. Acho que, em alguns meses, a gente vai poder observar o saldo de tudo isso e entender onde acertamos e erramos. A gente quer continuar, vamos dar um passo mais ambicioso nesse sentido, vamos retrair e refletir sobre como fazer isso de uma forma mais viável, ainda é uma incógnita. Até então, tem sido muito bacana e interessante, e contar com Monique é engrandecedor, porque a história dela - de alguma maneira - já é muito paralela a nossa, em sentido, expressão, desejo, sonho, construção, em origem.

Depois de quase seis meses de pandemia, como está sua relação com a música e com a arte? Está pensando em algum formato para voltar aos palcos?

Do fundo do meu coração, eu to morrendo de saudades dos palcos, de verdade. Isso, eu to falando pra você num tom de desabafo, porque muitas vezes a gente (durante a loucura que são nossas agendas) reclama que está fazendo muita coisa. Nesse ano, a gente fez muita coisa, principalmente muita coisa que não gostaríamos de fazer, mas a gente teve que fazer - ficar em casa durante uma pandemia interminável. Agora, o fato é que nos primeiros três meses eu tive muita dificuldade de me relacionar com a arte em si, eu tinha dificuldade até mesmo de ler um livro, minha capacidade de concentração foi completamente corroída pela angústia do que estávamos atravessando, do que isso significa principalmente para pessoas que se parecem comigo, mas que não tem um ambiente tão confortável como este no qual eu vivo.

Então, isso me deixou muito inquieto, eu já tenho o problema do sono (tenho dificuldade para dormir, desde sempre), e com o tempo esse sentimento foi arrefecendo, porque o psicológico humano sempre vai se adequando a uma infinidade de inferno que a gente atravessa, e isso eu posso dizer também, falando de alguém que nasceu numa experiência de muita pobreza, porque as coisas começam a se transformar em paisagem, por mais perigoso que isso seja, isso também é um fato.

E aí, com o passar dos meses, eu fui também fazendo alguns exercícios e recobrando a minha capacidade de organizar a minha concentração, não acho que tá em 100%, mas eu tô provocado a levantar minha voz, e também algumas coisas acabaram acontecendo, coisas boas na minha vida que me colocaram no lugar de querer levantar minha voz de novo. Então é como se eu tivesse vendo uma luzinha laranja naquele horizonte, no meio daquele azul marinho interminável da madrugada. É como na música do AmarElo, “A Ordem Natural das Coisas”: “O sol vem depois”, eu sinto que o sol tá vindo, isso é um ditado africano também: "Não importa o quão escura seja a noite, depois dela sempre vem o sol”. E é isso que tem pacificado minha relação com o contar história de novo, então cá estamos nós juntando nossos pedaços e voltando para a arena, renascendo das cinzas, como diria Martinho da Vila. Mas eu não tenho pensado em voltar aos palcos não, acho distante e frio esse negócio de drive-in que estão oferecendo, acho até deprimente, não criminalizo, óbvio, não condeno, mas é um modelo de concerto que eu não tenho interesse nenhum de participar.