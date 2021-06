Acidente com carreta tanque bloqueia pista na BR 116

Um acidente no km 561 da BR 116 envolvendo uma carreta tanque interditou totalmente a pista nas proximidades de Brejão, interior da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho deve permanecer interditado até, pelo menos, às 19h, com a chegada do técnico da empresa responsável pelo produto derramado, do tipo alcóol combustível.

Equipe da PRFestiveram no local e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) e Corpo de Bombeiros também foram acionados. O CORREIO entrou em contato com os órgãos e não obteve retorno até a publicação da matéria.