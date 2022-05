Acidente com ônibus que transportava pacientes no Paraná deixa 7 mortos

Um acidente envolvendo um ônibus que transportava pacientes para unidades de saúde e um caminhão de carga deixou ao menos sete mortos e treze pessoas feridas na manhã desta segunda-feira, 2, em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Segundo o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu), o ônibus é da prefeitura de Pato Bragado, cidade do oeste do Estado, e transportava pacientes até o município de Cascavel.



O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária também foram acionados para prestar atendimento no local do acidente. Em nota, a administração de Pato Bragado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disse que no coletivo estavam vinte pessoas, incluindo o motorista. As treze pessoas feridas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Cândido Rondon. Dessas, duas em estado mais grave foram transferidas de helicóptero e ambulância.



Equipes de Pato Bragado estão na UPA auxiliando nos atendimentos e também orientações às famílias das vítimas. A Secretaria de Saúde acrescenta que mantém contato com os familiares das vítimas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Albino Edvino Fritzen.