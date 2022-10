Acidente com quatro carros deixa 7 mortos e 8 feridos em rodovia de Minas Gerais

Um acidente entre quatro veículos ocorrido na noite de domingo, 16, na altura do km 88 na BR-356 em Ouro Preto, região central de Minas Gerais, deixou sete mortos e outros oito feridos. Dos quatro veículos, três estavam em situação de irregularidade.



Os motoristas de um carro modelo Celta, Wagner Jones Marques Machado, de 33 anos, e de um Uno, Rodrigo Araujo Pires, 20 anos, estavam com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, segundo as autoridades.



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do Celta teria causado o acidente ao tentar fazer uma ultrapassagem proibida. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do Siena disse que seguia no sentido Itabirito quando o Celta, que trafegava no sentido contrário, ao invadir a contramão, colidiu em sua lateral traseira esquerda, rodando na pista e bateu de frente com o Uno e o Palio.



Uma criança e um bebê estão entre os mortos. Os ocupantes do Uno Rodrigo Araujo Pires, de 20 anos, Julio de Paula Pires, João Vitor Araújo Pires, de 22 anos, e Luiz Sabino Pires, de 3 anos, faleceram no local do acidente. A passageira de 28 anos, Ana Paula Pires Euflasino foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.



O motorista do Celta Wagner Jones Marques Machado, de 33 anos, a passageiras Anne Caroline Fernandes Marins Alvez Quirino, de 35 anos, e sua filha Lara Fernandes Quirino, de 7 anos, também morreram no local do acidente e uma menor, de 16 anos, foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, na capital.



Outras sete pessoas ficaram feridas e foram levadas para a Santa Casa de Ouro Preto e sem seguida, duas delas foram transferidas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.