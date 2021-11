Acidente com van deixa jovem de 20 anos ferida em Boa Vista de São Caetano

Um acidente nesta quarta-feira (10) envolvendo uma van deixou uma jovem de 20 anos ferida no bairro de Boa Vista de São Caetano, em Salvador. O motorista do veículo perdeu o controle da direção, bateu em um carro e, em seguida, em um poste, na rua José Tibério.

A vítima, Camila Guimarães, foi hospitalizada e teve alta na madrugada desta quinta-feira (11). "A van estava descendo em alta velocidade e estava na contramão. Eu vi ele indo para o poste e corri, mas não deu tempo e o carro me pegou", disse ela.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela TV Bahia mostram o momento do acidente. A van descia a ladeira quando colidiu com um carro vermelho que estava estacionado. A van bate em um poste e o carro vermelho, arrastado pelo impacto, colide com outro carro estacionado.

(Reprodução/TV Bahia)

Camila foi atingida pelo carro vermelho e ficou entre ele e o segundo carro. Apesar do impacto, ela teve ferimentos leves e passa bem.