Acidente em mina deixa dois mortos e três feridos em Jacobina

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um grave acidente dentro da área de uma mineradora, na manhã desta segunda-feira (23), em Jacobina, no norte do Estado. Segundo informações preliminares, os homens são garimpeiros autônomos e estavam trabalhando, sem autorização, dentro do terreno da JMC Yamana Gold, que fica na comunidade Itapicuru, a cerca de 10km de Jacobina. Durante a exploração, houve um desabamento dentro da galeria e os homens ficaram soterrados.

Em nota, a Polícia Civil confirmou a morte de duas pessoas que atuavam clandestinamente no local. As vítimas foram atingidas pelo deslizamento de terra. "Apenas os laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica confirmarão a causa da morte", declarou o órgão.

As vítimas não são funcionárias da empresa responsável pela mina. A JMC Yamana Gold informou ao CORREIO que foi alertada por populares sobre o desabamento na propriedade. "A equipe de segurança foi encaminhada para o local e a JMC acionou os órgãos competentes para suporte, incluindo SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar", informou em nota.

Quando as equipes do 9° Grupamento de Bombeiro Militar chegaram ao local, uma das vítimas já havia sido resgatada por populares. Os bombeiros trabalharam no resgate das demais vítimas. Ainda em nota, a JMC Yamana Gold informou que deu apoio ao resgate.

Segundo a Prefeitura de Jacobina, duas pessoas precisaram ser transferidas para outros hospitais da região. Uma quarta vítima está internada na Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Os estados de saúde dos feridos não foram divulgados. Os corpos das vítimas fatais foram resgatados do local pela tarde.