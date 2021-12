Acidente entre carro e ônibus na AV. Bonocô deixa pelo menos um ferido

Uma batida entre um ônibus e um carro deixou complicado o trânsito na região da Avenida Bonocô, na noite desta quarta-feira (22), em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), que deslocou duas viaturas ao local, uma pessoa, que estava a bordo do veículo, ficou ferida e foi resgatada. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima. O carro teria batido na parte traseira do ônibus.



O acidente aconteceu por volta das 19h50. O atendimento da ocorrência envolveu agentes do Corpo de Bombeiros. Procurada, a assessoria não deu retorno.