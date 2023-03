Acidente entre duas carretas e um carro deixa duas pessoas feridas em Valéria

Um acidente no km 613 da BR 324, na altura do bairro de Valéria, em Salvador, deixou duas pessoas feridas nesta quarta-feira (29).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três veículos se envolveram no acidente, duas carretas e um automóvel.

De acordo com os envolvidos na ocorrência, o motorista da primeira carreta, após ser “fechado” por outro veículo, reduziu a velocidade. A condutora do automóvel fez o mesmo, mas a segunda carreta não conseguiu frear a tempo, o que resultou em um engavetamento.

As duas vítimas, que estavam no automóvel, ficaram presas às ferragens. Depois da remoção, elas foram atendidas ainda no local e encaminhadas a um hospital pelo SAMU.

A rodovia já foi liberada, com retenção de 4km.