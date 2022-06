Acidente entre ônibus de banda de forró e moto com três pessoas deixa feridos na BA-142

Um ônibus da banda de Forró Painel de Controle se chocou contra três pessoas que estavam em uma motocicleta na manhã de sexta-feira (24). O acidente aconteceu na BA-142, na altura do km 342, no trecho do município de Tanhaçu, na região sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 10h50. A Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv) / Brumado foi acionada e, segundo informações colhidas com o condutor do ônibus, ao trafegar pela via, ele foi surpreendido por uma motocicleta com três ocupantes, com quem se bateu lateralmente.

O motorista informou ainda que, após o choque, a motocicleta saiu da pista. Uma das vítimas foi socorrida por populares e outras duas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levadas em seguida para o Hospital Municipal de Brumado. Não há informações sobre o estado de saúde delas.