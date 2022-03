Acidente entre ônibus e caminhão na BR-101 deixa quatro mortos

Um grave acidente deixou quatro mortos na BR-101, km 225, trecho da cidade de Cruz das Almas. O choque entre um ônibus e um caminhão ocorreu na sexta-feira (25), mas os veículos permaneciam no local na manhã deste sábado (26).

Lataria ficou bastante danificada com o impacto da batida (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus e o caminhão se chocaram de frente. A suspeite é que um dos veículos tentou fazer uma ultrapassagem e provocou o acidente,

Vítimas estavam no ônibus que se chocou com o caminhão (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Todas as vítimas fatais estavam no ônibus, que saiu da cidade de Presidente Tancredo Neves. A prefeitura da cidade divulgou uma nota de pesar e informou que as vítimas são o motorista Adinoel de Jesus Santos, e as passageiras Noélia Costa de Jesus, Valdirene Soares da Conceição e sua filha, Geovanna Soares da Conceição.