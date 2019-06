Acidente entre ônibus e carros mata 10 pessoas em São Paulo

Dez pessoas morreram e 51 pessoas ficaram feridas em um acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), no final da noite desse domingo (9). Um ônibus capotou e provocou um engavetamento em seguida.

As causas do acidente serão apuradas, mas uma testemunha relatou que o ônibus parecia desgovernado. Um homem e a filha, que estavam em um dos carros atingidos, estão entre as vítimas fatais. O restante das vítimas estariam no ônibus.

As vítimas participavam de uma excursão que celebrava antecipadamente o Dia dos Namorados. A primeira vítima a ser identificada por parentes no Instituto Médico Legal foi Yango Mange, 25 anos.

As vítimas com ferimentos mais graves foram levadas para o Hospital Regional de Taubaté. Ao todo, 16 pessoas foram levadas para a unidade - três já foram liberadas e as demais permanecem em estado grave.