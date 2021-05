Militar é preso após acidente na Avenida Bonocô; uma pessoa morreu

Um militar foi preso após um acidente entre um Honda Fit e um Corsa na manhã desse domingo, 23, na Avenida Mário Leal Ferreira, em Salvador. Ele conduzia o Corsa, que estava com quatro passageiros. Um deles, identificado como Matheus Santos Souza, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a Transalvador, os dois veículos chegaram a capotar após a colisão, na saída da BR-324, sentido Bonocô.

Segundo a polícia, o militar do Exército Brasileiro apresentava sinais de embriaguez e foram encontradas garrafas de bebida no carro. O nome dele não foi divulgado. Ele foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e transferido para a carceragem do Exército. A Força não se pronunciou até o fechamento desta matéria.

Nos relatos dos ocupantes, eles afirmam que tentaram impedir que o militar pegasse no carro, uma vez que eles estavam numa festa tipo paredão no bairro da Saramandaia na noite anterior e que o mesmo já havia bebido muito.

Segundo o motorista do Honda Fit, que preferiu manter a identidade em sigilo, ele estava indo para o trabalho quando foi surpreendido por um barulho forte e, em seguida o carro capotou. “Foi tudo muito rápido e, naquele momento, eu sequer cheguei a ver o outro veículo”, contou, dizendo que assim que o carro parou, ele conseguiu sair e se manteve ao lado do carro para esperar as autoridades de trânsito. O motorista se voluntariou para fazer o teste de alcoolemia.

Segundo testemunhas, um terceiro carro teria tentado transportar os passageiros do Corsa, mas uma viatura da Polícia Militar, que passava no local, impediu que os presentes deixassem a cena e abandonassem o corpo da vítima.

Os acidentados foram encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE) e uma pessoa para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris. Depois de examinados, foram liberados e seguiram para a delegacia. A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Transalvador estiveram no local. Das 19h da sexta (21) até às 18h deste domingo, a Transalvador registrou 13 acidentes com duas vítimas fatais e 11 feridos.