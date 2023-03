Acidente na Avenida Jequitaia deixa mulher morta 

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido na noite desta segunda-feira (20) em um acidente na Avenida Jequitaia, em Salvador. Segundo a Transalvador, o acidente aconteceu por volta das 21h, após o Mercado do Peixe, sentido Calçada.

Ainda de acordo com a Transalvador, o motorista perdeu o controle da direção e bateu um poste que fica na via, próximo à concessionária de veículos Frutos Dias.

A passageira não resistiu e morreu no local do acidente. Já o motorista foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde do ferido, nem para qual hospital foi encaminhado.