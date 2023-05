Um acidente envolvendo dois carros deixou dois mortos e dois feridos na manhã deste domingo (14), na BR-324, nas proximidades de São Sebastião do Passé, no Recôncavo Baiano.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi do tipo colisão frontal e ocorreu por volta das 8h. Os dois óbitos aconteceram com pessoas de um mesmo veículo. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.