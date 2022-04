Acidente que matou Madeleine tem desfecho diferente na nova versão de Pantanal

Apresentada em 1990, a primeira versão de Pantanal foi marcada pela morte da personagem Madeleine em um acidente aéreo. No entanto, o destino não era o previsto para a personagem. A morte foi um pedido da atriz Ítala Nandi. Apesar de satisfeita com seu papel, a intérprete precisou ir para a Índia, onde concretizaria um projeto que esperava há dois anos.

Na primeira versão, Madeleine convenceu um piloto a voar com mau tempo e pega um avião de pequeno porte rumo à fazenda de seu ex-marido, Zé Leôncio. Eles enfrentam uma tempestade no meio do caminho e o avião cai em um rio.

No Pantanal, Zé Leôncio fica sabendo do desaparecimento da aeronave por meio do rádio comunicador, mas a notícia de que o avião foi achado só chegaria uma semana depois. O fazendeiro é avisado que os ribeirinhos encontraram a aeronave, mas não os corpos. Em seguida, o capataz informa que as vítimas devem ter sido arrastadas pela correnteza e que a área é repleta de piranhas.

Na versão atual, o destino de Madeleine pode ser diferente. No roteiro original, de Benedito Ruy Barbosa, a mãe de Jove ainda sofreria um acidente aéreo, mas acabaria salva pelo mítico Velho do Rio. Sua experiência de quase morte a transformaria, enfim, em pantaneira, depois de anos negando qualquer ligação com a região.