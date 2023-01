'Acidentes de percurso acontecem', diz Marco Antônio após sofrer goleada

O Vitória foi surpreendido em pleno Barradão pelo Itabuna, e acabou atropelado por 4x1, na tarde deste domingo (15), pela 2ª rodada do Campeonato Baiano. Depois de segurar o Leão no primeiro tempo, o Dragão do Sul marcou com Cesinha (duas vezes), Joadson e Flavinho na etapa final. Vicente descontou para o rubro-negro.

Apesar do resultado ruim, Marco Antônio minimizou. O zagueiro, que retornou à equipe titular após ser poupado na rodada anterior, lamentou a derrota, mas chamou a goleada sofrida de 'acidente de percurso'.

"Com certeza, não é aquilo que a gente esperava desempenhar hoje aqui, diante do nosso torcedor. O grupo vem em uma batida de jogos, iniciou já o ano com duas decisões. Mas não é pegar essa derrota e dizer que está tudo errado. Pelo contrário. A gente sabe da nossa qualidade, a gente vem trabalhando forte. Mas acidentes de percurso acontecem", afirmou.

Com a derrota, o Vitória segue com um ponto no Baianão e aparece, até aqui, na 6ª colocação, longe da zona de classificação ao mata-mata. O zagueiro pediu foco para o próximo compromisso, e lembrou da disputa da Copa do Nordeste. A equipe encara a Juazeirense na quarta-feira (18), no Adauto Moraes, pelo estadual e, em seguida, pega o Santa Cruz no sábado (21), no Barradão, pelo regional.

"A gente vai continuar trabalhando para encarar a Juazeirense lá da melhor forma possível. E também depois, a Copa do Nordeste. A gente sabe que tem duas competições importantes. E o quanto antes dar a resposta no Baiano, que é preciso, tanto para a gente, quanto para nossa diretoria e nosso torcedor. Nesse momento, é unir forças, sair cada vez mais forte e aprender com as lições do campeonato", disse.