ACM Neto afirma que valor da tarifa de ônibus pode ser definido nesta segunda-feira

O prefeito ACM Neto afirmou que o acordo sobre o novo valor da passagem de ônibus pode ser firmado ainda nesta segunda-feira (9). Mais uma vez, o prefeito reforçou que a nova tarifa não deve passar do que R$ 4,20 – hoje, é de R$ 4.

"Nós tivemos um conjunto de reuniões, inclusive no último sábado. Nós vamos, hoje, pela manhã, ter reunião entre a Semob (Secretaria Municipal da Mobilidade) e os empresários, e à tarde, uma reunião no Ministério Público. E eu acho que é provável que a gente tenha uma solução ainda hoje para essa questão, que envolve tarifa e renovação da frota”, afirmou, em entrevista após o lançamento do programa contra a violência à mulher, na manhã desta segunda, no Teatro Gregório de Mattos.

Ainda segundo o prefeito, se houver uma decisão ainda nesta segunda e o preço for definido, haverá um intervalo de 48 horas para que seja validado.

“O que eu posso assegurar é que as conversas avançaram e que as premissas que eu assegurei não vou abrir mão”, completou, referindo-se ao preço de R$ 4,20 e aos 400 ônibus novos com ar-condicionado em atividade em Salvador.