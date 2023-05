ACM Neto assume Instituto Índigo e anuncia a criação da Escola de Líderes

Ex-prefeito de Salvador e secretário-geral do União Brasil, ACM Neto assumiu na noite desta quarta-feira (10) a presidência do Instituto Índigo. Em cerimônia realizada em Brasília, que contou com as presenças do prefeito Bruno Reis, da vice, Ana Paula Matos, senadores, deputados federais e estaduais da Bahia e de outros estados, ACM Neto agradeceu os participantes e elogiou o trabalho desenvolvido pelo deputado federal Mendonça Filho, ex-presidente da instituição. “Estou muito feliz por sucedê-lo no Índigo porque sei de sua competência e de seu espírito público“.

O Índigo é a estrutura partidária de estudos e pesquisas sobre políticas públicas e governança do União Brasil. O foco do instituto é a preparação de gestores públicos, cidadãos e lideranças políticas capazes de exercer uma visão crítica do mundo e criar soluções para os desafios da sociedade. Os pais do ex-prefeito, Antonio Carlos Magalhães Júnior e Rosário Magalhães, e a esposa, Mariana Magalhães, também prestigiaram a solenidade.

Segundo ACM Neto, o evento revelou a maturidade e o compromisso do União Brasil com o país. “Nós (União Brasil) nascemos para brilhar e seremos, em pouco tempo, o maior partido do Brasil porque temos os melhores quadros. É assim que eu enxergo a missão que assumo na presidência do Índigo porque tenho certeza absoluta que somos o espaço para os debates da construção de um país melhor, o espaço do contraditório, das novas aspirações e um caldeirão de ideias para que cada membro de todos os cantos do país dê suas contribuições para que os nossos sonhos se transformem em realidade”.

Deputado Federal Mendonça Filho, ex presidente do Instituto (Sidney Lins Jr.) Os pais do ex-prefeito, Antonio Carlos Magalhães Júnior e Rosário Magalhães (Sidney Lins Jr.) ACM Neto e a esposa Mariana Magalhães (Sidney Lins Jr.) ACM Neto e o prefeito de Salvador Bruno Reis (Sidney Lins Jr.) ACM Neto (Sidney Lins Jr.)

Furar a bolha

O ex-prefeito disse também que o Índigo vai “furar a bolha para buscar os jovens nos guetos e becos, os jovens que estão desencantados com a política”. “Um dos meus grandes sonhos é criar uma escola de formação de líderes para dar voz àqueles que querem transformar o Brasil, mas, muitas vezes, não têm oportunidades”, afirmou.

Líder da bancada do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento afirmou que ACM Neto cumpriu com brilhantismo todas as missões públicas que abraçou e que, no Instituto Índigo, não será diferente. “A partir de hoje o Instituto Índigo terá à frente um político comprometido com a renovação que tanto almejamos”.

No evento, o ex-presidente do Instituto , deputado federal Mendonça Filho (PE), falou sobre sua alegria de transmitir o cargo a ACM Neto. “É desnecessário falar sobre o currículo de ACM Neto, que fez uma administração revolucionária à frente da Prefeitura de Salvador. Ele se destaca por sua habilidade, além de ser um gestor excepcional “, disse o ex-ministro da Educação.

De acordo com o parlamentar pernambucano, ACM Neto é um político que serve de exemplo para o Brasil. Deputado federal e presidente do União Brasil, Luciano Bivar (PE) disse que a fusão entre PSL e Democratas surgiu para defender a democracia brasileira. Em seu discurso, Bivar lembrou da importância dos senadores ACM e Marco Maciel na formação de novas lideranças e acrescentou que Neto tem o mesmo DNA dos dois políticos.

O prefeito Bruno Reis disse que ACM Neto sempre foi um político arrojado e compromissado com as transformações. “Acompanho Neto há mais de 20 anos e sei de sua capacidade administrativa. Podem ter certeza que ele vai fazer do Instituto uma referência em todo o Brasil “.

O deputado federal Paulo Azi ressaltou que ACM Neto fará uma gestão inovadora. “Todos os deputados do União Brasil ficaram muito felizes quando ACM Neto aceitou o desafio de presidir o Índigo porque conhecem a sua competência e vontade de sempre fazer o melhor”.