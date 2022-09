ACM Neto cobra da Justiça Eleitoral tratamento isonômico: 'Não vamos aceitar ser prejudicados'

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) cobrou nesta sexta-feira (16) da Justiça Eleitoral tratamento isonômico com as coligações que disputam as eleições deste ano. Em pronunciamento nas redes sociais, o ex-prefeito de Salvador revelou que cerca de 350 programas da coligação Pra Mudar a Bahia foram retirados do ar por decisão da Justiça.



"Você deve ter notado que praticamente na última semana nossa propaganda ela sumiu da televisão. A Justiça Eleitoral já retirou cerca de 350 comerciais da nossa coligação. Quer dizer, do lado de lá os nossos adversários nos atacam, mentem, nos agridem, invadem o programa dos deputados, e nós é que somos punidos. Aí não dá", afirmou.



O candidato do União Brasil possui 13 inserções diárias em rádio e televisão. Desde o último sábado, o TRE tirou todas as inserções de Neto do ar até hoje. Já o candidato do PT teve apenas 15 inserções retiradas pela justiça eleitoral, muito embora a maioria dos comercias de Jerônimo Rodrigues (PT) e dos deputados da sua coligação sejam utilizados para atacar os adversários.



ACM Neto ressaltou que não quer vantagem. "Estou passando aqui para fazer uma cobrança que a Justiça Eleitoral dê tratamento isonômico. Nós não queremos nenhuma vantagem, mas também não vamos aceitar ser prejudicados. Queremos a mesma celeridade o mesmo tipo de julgamento para a nossa coligação e para a coligação dos nossos adversários", destacou.



O ex-prefeito da capital salientou ainda que seguirá com sua campanha propositiva e levando sua mensagem e suas propostas pelo estado. "Enquanto isso, a gente segue levando a nossa mensagem por toda a Bahia e também aqui nas nossas redes sociais. Eu quero dizer ninguém vai nos calar, que ninguém vai conter o desejo dos baianos de mudança, de votar no 44", frisou.