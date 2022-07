ACM Neto confirma convenção para o dia 5 de agosto

O União Brasil vai realizar no dia 5 de agosto a convenção partidária para oficializar a candidatura do ex-prefeito de Salvador ACM Neto ao governo da Bahia. O evento partidário será realizado no Centro de Convenções de Salvador, a partir das 9h, e ocorrerá em conjunto com o PP, que irá sacramentar a candidatura do deputado federal Cacá Leão ao Senado.

Além da candidatura de Neto, o União Brasil irá também lançar sua chapa de postulantes a deputado estadual e federal. O evento será realizado no mesmo local que recebeu o lançamento da pré-candidatura de ACM Neto, em 2 de dezembro do ano passado.

Para confirmar a presença, o público já pode acessar o site: http://acmneto.com.br/convencao/