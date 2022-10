ACM Neto dispara após Jerônimo não confirmar participação em debate: "Tem medo de encarar o embate direto"

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) afirmou que seu adversário no segundo turno das eleições na Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) tem medo de encarar o embate direto com o ex-prefeito de Salvador, na noite deste domingo (9). Em post nas redes sociais, Neto lembra que faltam quatro dias para o debate da TV Aratu, mas até agora Jerônimo não confirmou presença.

Na publicação, o ex-prefeito de Salvador faz uma enquete com os usuários da rede social e pergunta se o ex-secretário da Educação do Estado vai encarar o debate ou se vai fugir.

"Segundo turno, apenas 2 candidatos. Hora de ficarmos frente a frente para os eleitores avaliarem quem está pronto para enfrentar os problemas do estado. Só que até agora o candidato Jerônimo não confirmou presença no debate. Quem tem medo de enfrentar um embate direto com o seu adversário faltando pouco para a eleição está preparado para governar a Bahia?", questinou.

No primeiro turno, Jerônimo chegou a chamar ACM Neto para um debate entre os dois. O ex-prefeito da capital aceitou e pediu para o petista marcar data, local e horário, mas Jerônimo não topou o desafio proposto por ele mesmo. Agora, no segundo turno, ainda não confirmou presença nos debates, conforme tem sido divulgado pela imprensa.