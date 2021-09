O presidente do DEM e ex-prefeito de Salvador ACM Neto é o entrevistado desta terça-feira (28) do programa Roberto d'Ávila, apresentado pelo jornalista que dá nome ao progama, na Globo News.

O ex-prefeito de Salvador vai falar sobre a conjuntura política nacional, como as negociações sobre a fusão do DEM com o PSL, além do governo Bolsonaro, e outros assuntos. A entrevista vai ao ar a partir das 23h30 na Globo News.