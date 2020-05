ACM Neto lamenta morte de seguidora política em Salvador

O prefeito de Salvador ACM Neto lamentou neste sábado (2) a morte de Ivete Menezes da Silva, 73 anos, uma de suas mais conhecidas apoiadoras. Ivete 25, como era conhecida em referência ao número do partido Democratas, costumava participar de todos os encontros institucionais do partido e de campanha do atual prefeito e também de seu avô, Antônio Carlos Magalhães, que morreu em 2007. Ivete lutava contra um câncer.

"Dona Ivete, ou melhor, Dona 25, era muito mais do que uma ilustre apoiadora. Durante toda a minha trajetória, ela estava ali, sempre por perto, aplaudindo, dando conselhos, incentivando e se alguém falasse mal de mim...sai de baixo! Ela era, literalmente, uma fiel escudeira. Vou sentir muita saudade de encontrá-la todos os dias e de ouvir, no fim dos meus discursos, ela dizendo: isso aí, meu compadre! Muito obrigado por tudo", lamentou ACM Neto.