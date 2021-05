ACM Neto lança movimento "Pela Bahia" com agenda na Chapada

O presidente nacional do Democratas, ACM Neto, lançou nesta segunda (17), em coletiva virtual, o movimento "Pela Bahia - Caminhos para o futuro do nosso estado". O objetivo é promover encontros em toda a Bahia para discutir os problemas, pensar soluções e encontrar novas potencialidades para o desenvolvimento dos baianos. O projeto começa essa semana pela região da Chapada Diamantina, onde vivem quase 500 mil pessoas.

Na quinta (20) e sexta (21), ACM Neto vai visitar as cidades de Mucugê, Ibicoara, Barra da Estiva, Abaíra e Piatã, quando terá encontro com produtores rurais, trabalhadores, associações, cooperativas, lideranças comunitárias e políticos. A principal atividade econômica desses municípios é a agricultura, a exemplo da produção de café e cachaça.

"Decidimos começar o movimento pela Chapada Diamantina porque é uma região que tem muitos bons exemplos e iniciativas na área da agricultura que podem ser reforçados, ampliados e positivamente copiados para outros locais do estado. A Chapada tem um potencial extraordinário, com bons empreendimentos já implantados", explicou o democrata.

Na quinta (20), a partir das 9h,ele passa o dia visitando áreas rurais de plantio e uma vinícola, além de se encontrar com lideranças políticas e comunitárias, à noite. Já na sexta (21), o democrata, ainda em Mucugê, toma café com produtores de frutas vermelhas no Projeto Sempre Viva. No mesmo dia, ele se desloca para Abaíra, onde tem encontro com produtores da cooperativa de produtos de Cachaça. Por fim, a visita Piatã para uma conversa com produtores de café gourmet.

Diagnóstico - Com o movimento "Pela Bahia", ACM Neto pretende intensificar as viagens ao interior, onde passará mais de um dia na estrada, visitando cidades até maio de 2022: "Não há uma receita única quando se pensa em soluções para os problemas do estado. Cada região tem sua própria realidade. A ideia é trazer sugestões a partir dessas viagens para que possamos construir um projeto para o futuro da Bahia".

Neto explicou que dividiu a Bahia em 15 regiões e cinco eixos temáticos de análise: o econômico, o sociocultural, o ambiental, o tecnológico e o político. "Dentro desses eixos vamos encaixar e avançar em discussões de temas como a educação, a saúde, a segurança, as atividades econômicas, identificando potencialidades e fragilidades de cada região", declarou.

Além das viagens, ACM Neto afirmou que pretende encomendar pesquisas qualitativas, criar grupos de estudo e contar com a parceria de técnicos qualificados, de dentro e de fora da Bahia, para compreender melhor as realidades econômicas e sociais das 15 regiões do estado. Assim, será construído um completo diagnóstico socioeconômico do estado e serão feitas projeções sobre o futuro.