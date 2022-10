ACM Neto percorre 26 bairros da capital e vai ao Bonfim em últimos atos de campanha

Às vésperas da decisão de quem será o próximo governador da Bahia, o candidato ACM Neto (União Brasil), que tem a capital como principal reduto de votos, realizou duas carreatas em pelo menos sete bairros da cidade, neste sábado (29). A agenda começou às 9h em São Caetano e só terminou às 19h30 na Igreja do Bonfim, com um percurso de 64 km. A disputa pelo Palácio de Ondina terá o segundo turno pela primeira vez desde 1994.

Leia também: Ipec/TV Bahia: ACM Neto cresce três pontos em uma semana e sinaliza virada histórica

Pela manhã, a carreata de Neto começou em São Caetano e depois seguiu para as regiões do Subúrbio e Valéria. O ex-gestor municipal de Salvador estava acompanhado da sua candidata a vice, Ana Coelho (Republicanos), do atual prefeito da capital, Bruno Reis (União Brasil), e da vice-prefeita Ana Paula Matos, do deputado federal eleito Léo Prates (PDT) e do líder do governo na Câmara Municipal, vereador Paulo Magalhães Júnior (União Brasil).

Os eleitores se concentraram na Rua Bambuí, próximo a Escola Barreto, em São Caetano. Ao longo do percurso, a caixa de som tocava os jingles do candidato, como "ACM Meu Amor" e o lançado recentemente: “Samba da Virada”, gravado por Oh Polêmico para a reta final do segundo turno. Além dos apoiadores que acompanhavam a carreata, moradores também apareceram nas varandas e janelas para declarar apoio a ACM Neto.

"Hoje vai ser o dia todo rodando Salvador, conversando com as pessoas e pedindo voto", disse o candidato. "Nessa cidade, que me deu régua e compasso, que eu dediquei oito anos da minha vida para transformar, e com certeza amanhã vai votar em uma grande vitória, como em toda a Bahia", acrescentou.

ACM Neto ressaltou que o maior legado do seu governo será tirar a Bahia da situação de estado com maior número de desempregados do país, algo que está diretamente ligado à pobreza. “O principal programa do meu governo vai ser gerar emprego, fazer a economia crescer. Dar oportunidade de trabalho para as pessoas, seja para as pessoas que vivem nas cidades ou para as pessoas que vivem na zona rural. A economia de cada região e a geração de emprego vai ser um compromisso fundamental da nossa gestão”, apontou Neto.

Depois da primeira carreata, o candidato parou na Boca do Rio para se encontrar com apoiadores e depois seguiu para a segunda mobilização nos bairros de Calabetão, Pernambués, Cabula e Cidade Baixa. Nos dois atos, muitas pessoas acompanharam o ex-prefeito de Salvador com adesivos com o número 44, roupas azuis, cor característica da candidatura de Neto, além de cantar e dançar ao som dos jingles.

(Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação)

Candidato da oposição, Neto obteve 40,81% (3.313.948 votos) no 1º turno. Candidato do grupo que está no poder há 16 anos, Jerônimo alcançou 49,42% ( 4.012.737 votos). O percentual se refere aos votos válidos. Durante os atos, Neto destacou a confiança na virada. “O sentimento é de virada neste segundo turno, com muita confiança na vitória. A gente chega aqui com consciência que fizemos tudo, uma campanha de altíssimo nível, por ter apresentado nossas ideias para a Bahia e, sobretudo, mexer com o coração do baiano, com um sentimento de mudança, de um novo governo e de uma nova perspectiva para a Bahia. A população já teve 16 anos desse governo [do PT], é hora de mudar”, pontuou o candidato do União Brasil.

"Haja fôlego para essa campanha, já fizemos até oito municípios em um só dia, saindo de um lado para o outro, sem almoçar, ficando longe da família, com o coração apertado de saudade, mas todos compreendem. Para fazer uma campanha estadual, ter uma visão completa de todo o estado, tem que estar presente, estar nas ruas, eu sempre fui assim e isso me fez aprender muito. Hoje [se ganhar], já no dia 1° de janeiro eu saberei quais decisões tomar graças a toda essa caminhada", destacou.

Ao longo da campanha para o segundo turno, ACM Neto visitou 31 cidades em menos de um mês. Desde o início da campanha, foram quase 320 municípios percorridos em mais de 400 viagens a todas as regiões da Bahia.

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) vota neste domingo (30), às 11h, na Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (Vale do Canela, Zona 1, Seção 0205).

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo