ACM Neto posta mensagem de aniversário para filha que completa 16 anos: 'Maior amor'

O secretário-geral do União Brasil, ACM Neto, publicou em suas redes sociais uma mensagem para lá de especial para a filha mais velha, Lívia Magalhães, que completa nesta quinta-feira (23) 16 anos.

Neto não poupou elogios à filha, disse que ela é uma menina "à frente do seu tempo" e afirmou aprender muito com ela todos os dias. "Você me ensina um pouco mais sobre tudo: parceria, amizade, companheirismo, livros, séries, música", escreveu.

"Há um mês, no meu aniversário, você me emocionou dizendo que eu era o melhor pai e que eu lhe inspirava a nunca desistir dos seus sonhos. Hoje, no seu dia, eu te digo que nada do que eu faça nunca será suficiente, porque há 16 anos eu conheci o maior amor do mundo", completou Neto.

No ano passado, quando completou 15 anos, Lívia ganhou uma super festa no salão de eventos do edifício onde moram os avós paternos da aniversariante, no Corredor da Vitória.

Lívia e a irmã, Marcela Magalhães, de 12 anos, são fruto do casamento de Neto com Lídia Salles. Atualmente, ele é casado com a administradora de empresas Mariana Magalhães.

