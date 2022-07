ACM Neto questiona pesquisa divulgada pelo jornal A Tarde: 'Enquete manipulada'

O pré-candidato a governador ACM Neto (União Brasil) divulgou em suas redes sociais um vídeo que questiona a pesquisa cujo resultado foi publicado neste domingo (17) pelo jornal A Tarde. O ex-prefeito da capital diz ter recebido o conteúdo pelo WhatsApp e não poupou críticas ao levantamento, classificado por ele como uma "enquete manipulada".

"Vídeo que recebi no meu WhatsApp denunciando o absurdo que é essa pesquisa fake publicada no jornal A Tarde de hoje com uma manchete desesperada e espalhafatosa", afirmou Neto.

"O que eles chamam de pesquisa é, na verdade, uma enquete manipulada. E o que eles chamam de jornal não passa de um panfleto comandado por um conhecido grupo empresarial a serviço do PT da Bahia", continuou.

A pesquisa recebeu muitas críticas de integrantes da oposição no estado. O deputado estadual Sandro Régis (União Brasil) disse que o levantamento é uma piada de mau gosto e mais uma tentativa do PT de enganar os baianos.

Já o deputado estadual Tiago Correia (PSDB) pontuou que o instituto AtlasIntel, responsável pela pesquisa, é considerado o pior do país, de acordo com classificação feita pelo portal UOL. O instituto é classificado na categoria controversa, a pior dentre as quatro listadas pelo portal, enquanto institutos como Real Time Big Data e Quaest, que realizaram sondagens este ano na Bahia, são definidos como confiáveis.

O deputado federal Paulo Azi (União Brasil), por sua vez, apontou a desconexão com a realidade em pesquisas eleitorais recentes da empresa AtlasIntel. "Essa mesma empresa apontou que Edegar Pretto, candidato do PT no Rio Grande do Sul, estaria empatado tecnicamente com Onyx Lorenzoni na liderança, enquanto os outros institutos indicam que o petista está em quarto, no melhor dos cenários", afirmou o deputado.

"Agora, por uma estranha coincidência, vejam só, outro candidato do PT volta a ser alçado artificialmente, desta vez na Bahia. Enquanto todas as pesquisas apontam ACM Neto no mínimo 40 pontos à frente de Jerônimo Rodrigues, a Atlas diz que a vantagem é de apenas sete pontos", acrescentou.