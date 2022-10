ACM Neto questiona se Jerônimo estará preparado para governar com qualquer presidente eleito no dia 30

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) questionou nesta segunda-feira (24) se seu adversário neste segundo turno, Jerônimo Rodrigues (PT) estará preparado para governar a Bahia com o presidente Jair Bolsonaro caso ambos sejam eleitos no próximo dia 30 de outubro. Em entrevista à rádio Metrópole, o ex-prefeito de Salvador reforçou que, ao contrário do rival, estará pronto para governar com Lula ou Bolsonaro.

“Não sei se Jerônimo estará preparado como eu estou. Essa é uma pergunta que tem que ficar no ar e precisa de resposta. Eu posso trazer essa palavra de absoluta segurança. Agora, como fica a Bahia com Jerônimo? Essa é a questão”, afirmou Neto, ao reafirmar que irá procurar o presidente da República eleito pelos brasileiros antes mesmo da posse.

“O presidente que for eleito eu vou procurar antes da posse. Eu vou pedir uma audiência, seja com Lula ou Bolsonaro, antes da posse. Vou chegar lá e dizer: presidente da República, eu estou aqui para trabalhar com você. E o que importa é isso, é que os baianos poderão ter um governador que vai estar pronto para governar com Lula ou com Bolsonaro, aquele que o Brasil escolher no dia 30”, frisou.

ACM Neto ainda salientou que sua posição de equilíbrio, de defender o diálogo, evita que a Bahia se torne palco de qualquer “ressaca da disputa eleitoral”. “Sou o único candidato que disputa o segundo turno na Bahia que pode permitir que o palanque seja desfeito após as eleições. Exatamente pela minha postura, pela minha história. Porque eu dialogo com todo mundo. Eu acho que o meu adversário não tem a mesma condição”, salientou o candidato.