ACM Neto recebe presidente da Câmara Federal na segunda (17)

O prefeito ACM Neto (DEM) recebe o correligionário e presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, na próxima segunda-feira (17), quando o congressista cumprirá agenda na capital baiana.

A chegada de Maia está prevista para acontecer às 9h, no Aeroporto Internacional de Salvador. De lá, Maia segue direto para o Centro Cultural da Câmara Municipal, na Praça Municipal, onde, às 10h, participa da inauguração da Rádio Câmara.

Em seguida, às 11h, Maia receberá o título de Cidadão de Salvador concedido pela Câmara Municipal. Para a ocasião estão previstos discursos do prefeito e do parlamentar carioca, além de uma declaração do atual presidente do Legislativo municipal, vereador Leo Prates, também do Democratas.

Ao meio-dia, Rodrigo Maia e ACM Neto seguem para o Fera Palace Hotel, na Rua Chile, onde participarão de um debate que segue até as 14h30. Será o último almoço-debate do ano promovido pelo Lide Bahia – grupo de líderes empresariais.

O presidente da Câmara Federal vai abordar o tema “Os desafios da legislação e a conjuntura”. O evento será exclusivo para filiados do Lide Bahia e convidados.

O retorno do parlamentar para Brasília está previsto para o final da tarde.