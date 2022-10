ACM Neto retoma agenda de campanha em Salvador: 'maioria dos eleitores optou pela mudança'

Candidato a governador da Bahia, ACM Neto (União Brasil) afirmou, nesta terça-feira (4), que o desejo de mudança do povo baiano foi demonstrado nas urnas no último domingo (2), quando a maior parte da população da Bahia votou pela alternância de poder no Governo Estadual. Após uma série de reuniões realizadas com lideranças políticas, Neto retoma a agenda de campanha na quarta-feira (05), com carreata em Salvador e participação em entrevistas de rádios.

"Em termos numéricos, a maioria dos eleitores da Bahia optou por um sentimento de mudança. Então, nós vamos buscar esse desejo que foi apresentado pela maioria dos eleitores no primeiro turno para, com isso, tentar virar o jogo e sair vitorioso", avaliou o ex-prefeito de Salvador.

O candidato afirmou que vai retomar a agenda de atividades nas ruas, com caminhadas, carreatas e encontros com os eleitores e lideranças políticas. "A gente fez um primeiro turno bem aquecido, e a ideia é que a gente possa manter esse mesmo aquecimento no segundo turno. Claro que trazendo uma mensagem que possa conquistar os eleitores que não votaram no nosso projeto no primeiro turno", disse o candidato em entrevista para a TV Record.

O ex-prefeito de Salvador ressaltou ainda que nos próximos dias surgirão novidades importantes na campanha. Neto contou que este é um momento de muitas conversas e ajustes, mas que continua focado na sua maior aliança, que "é com o povo da Bahia".

"Agora é um momento de muita conversa com deputados que se elegeram, com deputados que não se elegeram, com lideranças políticas, com prefeitos, vereadores no interior. Eu sempre digo que minha maior conexão é com as pessoas. E esses dois últimos dias foram de muitas horas dedicadas a conversas políticas. E eu não tenho dúvida que novidades surgirão agora nesses próximos dias", antecipou o candidato.

Agenda

Amanhã (05), Neto vai realizar uma carreata em Salvador, às 09h. Antes disso, o candidato participa de uma entrevista na Rádio Piatã a partir das 08h. Já na parte da tarde, às 13h, o ex-prefeito de Salvador estará ao vivo na Rádio UP, de Vitória da Conquista.