ACM Neto será homenageado por jogadores bicampeões pelo Bahia

O prefeito ACM Neto receberá uma réplica da taça de campeão brasileiro de 1988 conquistada pelo Bahia. A homenagem será conduzida pela Associação dos Campeões Brasileiros de 88, que tem como presidente o ex-zagueiro João Marcelo, na quinta-feira (6), às 14h30, no Palácio Thomé de Souza, na Praça Municipal.

A ação faz parte das comemorações pelos 30 anos do título conquistado no dia 19 de fevereiro de 1989, após empate de 0x0 com o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Antes do prefeito, já receberam a honraria o técnico Evaristo de Macedo e outras personalidades como o presidente da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior, e o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ângelo Coronel. Ambos tricolores, assim como o prefeito.

“O cara tem que ser torcedor do Bahia para receber essa homenagem, né? É comemoração dos 30 anos do título, que começou em 88 e terminou em 89. Vão ter mais ações. A gente fazer vai fazer também para o presidente do Bahia, Maracajá”, revela João Marcelo, citando o ex-presidente Paulo Maracajá, que dirigia o clube na época.

“Essa taça a gente encomenda em Recife e leva um tempo para fazer. A gente não tem feito mais por falta de taça, porque o rapaz que faz tem outras solicitações. O Sport também ganhou uma taça como essa e aí o pessoal de Recife manda fazer”, conta o ex-zagueiro, referindo-se ao polêmico título de 1987, cuja Justiça deu ganho de causa ao Sport, apesar do Flamengo entender o contrário.

Outros jogadores participantes da conquista da segunda estrela confirmaram presença, como Ronaldo, Gil Sergipano, Charles, Osmar, Dico Maradona e Ricardo Dantas, além do atual presidente do clube, Guilherme Bellintani. Também estarão no evento os cantores Ricardo Chaves, Jorge Zaráth e Guga Meyra, o secretário municipal do Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel), Adriano Gallo, e o diretor de Esportes da Semtel, Paulo Meyra.