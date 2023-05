ACM Neto toma posse como presidente da Fundação Instituto Índigo nesta quarta (10)

O ex-prefeito de Salvador e Secretário-geral do União Brasil ACM Neto tomará posse como presidente da Fundação Instituto Índigo, nesta quarta-feira (10). O ex-gestor foi escolhido para o cargo por unanimidade. A cerimônia está marcada para acontecer às 19h, no Complexo Brasil 21, em Brasília.

ACM Neto ficará à frente da gestão por três anos, até abril de 2026. Ele vai substituir o deputado federal Mendonça Filho, que ocupou a posição no órgão no último ano. A troca de faixa será marcada por um coquetel que reunirá parlamentares de vários partidos e membros do União Brasil.

A previsão é de que Neto discurse às 20h. Além dele, deve falar o Deputado Federal Luciano Bivar. O novo cargo significará a continuidade do que o secretário-geral do União Brasil vem construindo ao longo da carreira política. "Muito antes de entrar na política partidária, já participava de debates e discussões sobre o futuro do país. Fato que foi aprofundado durante os anos que exerci cargos públicos e pude apresentar e concretizar projetos que transformaram a vida de milhões de pessoas”, afirma.

À frente da Fundação Índigo, Neto pretende trabalhar para melhorar a vida da população e facilitar a formação de líderes. “Vamos trabalhar com a busca de soluções para os problemas vividos diariamente pelos cidadãos brasileiros, com a formação de lideranças capacitadas e com visão estratégica. Acredito que o jovem precisa ser protagonista da transformação que desejamos para o Brasil, construindo caminhos mais inovadores, justos e plurais", almeja.

A Fundação Instituto Índigo é o braço de formação, estudos e pesquisas sobre políticas públicas e governança do União Brasil. O foco é a preparação de novos líderes políticos, gestores públicos e cidadãos capazes de exercer uma visão crítica do mundo e criar soluções para os desafios da sociedade.