Ações da FGM preveem investimentos de mais de R$ 11 milhões em cultura

A Fundação Gregório de Mattos, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), divulgou nesta segunda-feira (6) o pacote de ações previstas para 2022, que incluem três editais: Prêmio Capoeira Viva Salvador - Ano III, Arte Todo Dia - Ano VI e Viva Cultura - 2022.

A divulgação foi realizada no Teatro Gregório de Mattos, com a presença do presidente da FGM, Fernando Guerreiro, o prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos.

"A área da cultura foi a primeira a parar e está a sendo a última a voltar [em razão pandemia]. Estamos reunidos para mostrar o esforço da Fundação, da prefeitura e da Secretaria de Cultura e Turismo para trazer apoio para essa classe que foi sacrificada e ainda está voltando devagar", disse Guerreiro, que pediu uma salva de palmas para a classe artística.

O prefeito Bruno Reis destacou o pagamento de auxílios emergenciais que a Prefeitura realizou a profissionais de cultura durante a pandemia. "Não ficamos parados. Tenho certeza que nenhuma prefeitura fez um esforço tão grande quanto nós fizemos para amenizar os impactos da pandemia. Pagamos no SOS Cultura, para 6,2 mil trabalhadores, com apoio de R$ 1,2 milhão da Ambev, a Prefitura investiu R$ 5,5 milhões a cada trabalhador da cultura, desde pequenos músicos a produtores e roadies".

Inscrições

Nesta quarta, 8, serão abertas as inscrições para o Edital Arte Todo Dia – Ano VI, que vai premiar 32 propostas, no valor individual de R$ 30 mil Informações e inscrições estão no site www.artetododia.salvador.ba.gov.br .

O Capoeira Viva já tem inscrições abertas e vai premiar 17 propostas, em três categorias, com investimento total de R$ 300 mil. As categorias são Capoeira nas Ruas (total de R$ 60 mil); Legados da Capoeira (R$ 200 mil) e Encontros de Capoeira (R$ 40 mil). As inscrições vão até o dia 21 de julho de 2022 no site www.premiocapoeiraviva.salvador.ba.gov.br. "Capoeira é artre, é cultura e está muito próximo do trabalhao da FGM", ressaltou o presidente da instituição.

Também nesta quarta-feira, serão abertas as inscrições para o Viva Cultura, que concede incentivos fiscais a patrocinadores de projetos culturais em Salvador. Serão incentivados projetos no valor máximo de R$ 500 mil em todas as áreas culturais. Os incentivos fiscais estão limitados a no máximo 90% do valor de cada projeto aprovado. Informações a partir do dia 8 no site www.vivacultura.salvador.ba.gov.br.

Bruno Reis, prefeito de Salvador

O Prêmio Samba Junino – Ano IV já está em fase de produção. Foram selecionadas 13 propostas, com investimento total de R$ 300.000,00, com prazo de execução das propostas entre os meses de junho e julho de 2022. "O samba junino é essa manifestação maravilhosa que temos em Salvador. Queria convidar vocês para acompanharem os desfiles, que começam na semana que vem", disse Guerreiro.

Boca de Brasa

"Essa é minha paixão", disse o presidente da FGM antes de apresentar os detalhes do edital do Boca de Brasa, que irá selecionar cinco organizações da Sociedade Civil para a implementação do 1° ciclo dos Polos Criativos Boca de Brasa / Rede Crie, em Cajazeiras, Centro-Brotas, Cidade Baixa, Subúrbio-Ilhas e Valéria. Cada instituição terá direito a R$ 500 mil.

Acontecerá ainda a terceira edição do Fábrica de Musicais, com investimento de R$ 600 mil. "Os musicais são a cara de Salvador. A gente vai selecionar um projeto no segundo semestre, que envolve oficinas e a montagem de uma peça", revelou Guerreiro. O dirigente destacou ainda que o mais recente espetáculo da Fábrica de Musicais, Nau, venceu o Prêmio Braskem de Teatro, a premiação mais importante das artes cênicas no Estado.

"Foi considerado o melhor espetáculo de 2021 em Salvador e esse é um orgulho enorme para mim. O espetáculo foi feito com muita dificuldade, porque foi durante a pandemia. Quando diminuía, começavam os ensaios; quando aumentava, precisava parar. E acabou tendo um resultado brilhante", disse Guerreiro.

Dentro das ações de Patrimônio Cultural a FGM realizará ainda no mês de junho, o Tombamento do Terreiro Okutá de Ogum, no Candeal, único espaço de culto exclusivo a Ògún no Brasil, seguindo e mantendo os mesmos ritos como ocorre na África, onde cada região cultua uma divindade da diáspora africana.

Este ano, acontece o I Festival de Quadrilhas Juninas de Salvador, que acontecerá entre os dias 18 e 26 de junho, na Praça da Cruz Caída (Pelourinho), integrando a programação do São João no Centro Histórico. O festival terá a participação de 4 quadrilhas adultas e 2 infantis, oriundas de diferentes bairros da capital: Liberdade, Cabula, Itacaranha, São Caetano, Massaranduba e Pero Vaz.

IMais informações no site da Fundação Gregório de Mattos