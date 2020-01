O Bahia entra em campo na tarde deste sábado (25) contra o Santa Cruz, às 16h, no estádio do Arruda, no Recife, pela Copa do Nordeste. É a estreia do time principal na temporada e o torcedor do Tricolor de Aço pode matar a saudade de ver o elenco jogar. Além disso, a torcida vai encontrar também um time bem diferente do que atuou durante a estreia na temporada passada.

Acompanhe a transmissão ao vivo, no canal oficial da Copa do Nordeste no YouTube.