Acompanhe em tempo real tudo o que acontece na canonização de Irmã Dulce

O Papa Francisco irá canonizar, na manhã deste domingo (13), no Vaticano, Itália, a baiana Maria Rita Lopes Pontes (1914-1992), Irmã Dulce. Santa Dulce dos Pobres, como ela passará a ser chamada, teve seu processo de santificação concluído em 27 anos — o terceiro mais rápido da história da Igreja Católica.

Com duração prevista de 5h, a cerimônia será acompanhada por milhares de devotos na Praça de São Pedro, no Vaticano, e por tantos outros no Brasil. Com muita música, o 'esquente' para a canonização no Vaticano começa às 5h15 no horário do Brasil (10h15 no horário da Itália). As atrações musicais serão comandadas por Margareth Menezes, Waldonys e o maestro José Maurício, o homem que voltou a enxergar após rezar pra Dulce. Eles cantarão no chão da praça de São Pedro. Essa parte da cerimônia deve durar 2h30.

Após as apresentações artísticas, começará o rito da missa pela canonização de Dulce e dos outros quatro beatos: John Henry Newman; Giuseppina Vannini; Maria Teresa Chiramel Mankidiyan; e Margherita Bays. O rito da canonização acontece no interior da missa. É o momento em que os postuladores (espécie de advogados) das cinco canonizações, junto com o cardeal, vão até o papa e pedem oficialmente que aqueles beatos sejam colocados nos altares. Depois, o papa responde positivamente e oficializa os beatos como santos. Após a missa, o Papa Francisco reza, como em todos os domingos, a Oração do Ângelus, ou oração do meio-dia. Veja mais abaixo tudo sobre a cerimônia (onde assistir, passo a passo e mais). Mas antes, tudo o que acontece no Vaticano e em Salvador.

Acompanhe, em tempo real, os fatos mais relevantes da canonização

Portões abertos!

2h18 ● Exatamente às 7h18 (horário italiano) os portões para entrar no Vaticano foram abertos.

Antes de entrar na praça de São Pedro, onde acontecerá a canonização de Irmã Dulce e mais quatro beatos, fiéis passam por uma primeira revista e por um raio X. Só pode entrar no local quem tem um ingresso vermelho em mãos.

Hora do raio X para entrar na sede da Igreja Católica em Roma, na Itália

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

Só entra no Vaticano quem tem esse ingresso vermelho

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

2h ● Amanheceu no Vaticano, em Roma

Advogada alagoana, Maria Leda está na fila para a canonização da Santa Dulce dos Pobres. Ela mora em São Paulo há 33 anos e, assim que soube da oficialização de Irmã Dulce como santa, começou a organizar a viagem para a Itália. Ela falou com o CORREIO às 7h do Vaticano.

'O Brasil precisa de mais exemplos de caridade e simplicidade como o dela', afirma Maria Leda ao CORREIO

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

Muitos brasileiros estão na fila para entrar no Vaticano

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

Religiosos de diversas partes do mundo também acompanharão o evento

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

01h41 ● Luzes ligadas na praça de São Pedro!

6h41 no Vaticano e logo mais será dado o acesso ao público com ingressos.

Olha Irmã Dulce ali! Nossa Santa Dulce dos Pobres logo mais será canonizada, na praça de São Pedro

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

Muita gente vai para o Vaticano fazer exercícios físicos. Esse grupo de ciclistas italianos chegou cedinho para pedalar. Fizeram foto e seguiram no pedal! (Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

1h25 ● Fiéis já começam a chegar na praça São Pedro, no Vaticano

Voluntária em São Paulo, a brasileira Cristina André Miliorança foi para o Sínodo da Amazônia junto com o indígena Constantino. O evento realizado pela Igreja Católica reúne 250 participantes, dentre eles 184 bispos e 35 mulheres, para discutir a situação da igreja na região amazônica e questões ligadas ao meio ambiente e aos povos indígenas. "Dulce é um exemplo do que há de melhor no mundo", afirma, ao jornalista Jorge Gauthier.

Constantino e Cristina

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

Missionária na comunidade Shalon em Israel, a baiana Keila Andrade Brito chegou cedo ao Vaticano para ver de perto a canonização de Irmã Dulce. "Como missionária, vejo ela como uma inspiração e uma prova de que é possível amar e servir ", disse a baiana.

Keila chegou ao Vaticano antes das 6h

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

Freira há 55 anos, a religiosa indiana Irmã Cristina faz parte da Congregação Franciscanas Filhas da Divina Providência e foi para o Vaticano acompanhar a devoção em Maria Teresa (beata indiana que também será canonizada neste domingo). "Fiquei impressionada com a história de Dulce também. A devoção nela vai crescer muito.Ela é um exemplo", afirma.

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

1h19 ● Segurança reforçada!

No Vaticano ainda são 6h19 da manhã, mas os fiéis já começam a se acumular no Vaticano. A segurança na sede da Igreja Católica foi reforçada.

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

00h59 ● Será que tem gente ansiosa no Vaticano?

O relógio bate quase 6h da manhã no Vaticano, Itália. O chefe de reportagem Jorge Gauthier já está no Vaticano e flagrou a fila montada quatro horas antes da cerimônia começar.

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

A praça de São Pedro, onde acontecerá a cerimônia, ainda está vazia.

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

00h50 ● Chegamos ao Vaticano!

Após ser a primeira pessoa a desembarcar na estação de metrô Ottaviano, que dá acesso ao Vaticano, por volta das 5h50 (Itália), o chefe de reportagem do CORREIO, Jorge Gauthier, é o primeiro jornalista a chegar no local que acontecerá a canonização de Irmã Dulce. Ou seja, o CORREIO é o primeiro veículo do mundo a chegar no local.



23h (Salvador, Bahia) ● Homenagem especial

Antes mesmo do domingo chegar, o engenheiro civil e filho da miraculada Cláudia Cristiane dos Santos, 50 anos, Assis Araújo Junior, 29, fez uma homenagem para a freira baiana, que curou sua mãe após grave hemorragia, em 2011: "Que Irmã Dulce continue intercedendo por nós e por todos aqui na terra e que possamos seguir o seu exemplo a serviço do próximo!

SANTA DULCE DOS POBRES", comemorou, em seu Instagram.

A ciência não explicou: Cláudia Cristiane dos Santos recebeu a graça de Dulce há 18 anos, após parto do segundo filho, Gabriel Araújo (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira trecho da postagem:

Ao chegar na maternidade com minha tia e minha prima para ver o meu irmão percebi que algo não estava bem, na minha cabecinha de criança era para minha família está alegre e eu via naquele momento muitas pessoas tristes e chorando, inclusive o meu pai que me abraçou e chorou muito, nunca vou esquecer disso. Meu pai estava inquieto, apreensivo, triste. Perguntei logo pela minha mãe após ver meu irmão e todas as pessoas da família que estavam comigo choraram, ali eu sabia que nada estava bem, a resposta era que minha mãe logo estaria em casa.

Os dias se passavam e minha mãe não voltava para casa, ela não tinha melhora e perdia muito sangue. Ao precisar de sangue eu presenciei o pior dia da minha , eu via muito corre corre, nesse dia tive a noção apesar de criança que minha mãe poderia não voltar. Que desespero foi esse dia, eu entrei em uma casa e ouvi minha tia conversando que minha mãe não estava bem e que ela estava precisando de muito sangue, foi aí onde não aguentei e comecei a chorar pedindo para ver minha mãe.

Vendo meu desespero e com a transferência da minha mãe para Aracaju, fiquei na casa dos meus tios onde sempre passava minhas férias escolar, minha tia rezava comigo e falava que minha mãe votava logo, a todo momento eles me distraiam.

Como foi difícil para todos os meus familiares, como sofremos e rezamos juntos todos os dias! Deus ouviu as nossas orações e enviou o seu anjo, a nossa santa, Santa Dulce dos Pobres!

Mãe a senhora foi agraciada com um milagre, através da intercessão de Irmã Dulce. Deus quis que a senhora ficasse conosco! Que Irmã Dulce continue intercedendo por nós e por todos aqui na terra e que possamos seguir o seu exemplo a serviço do próximo! SANTA DULCE DOS POBRES

22h (Salvador, Bahia) ● Começa, em Salvador, vigília no Santuário de Irmã Dulce

Ao lado da sede das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), o Santuário de Irmã Dulce recebe vigília à espera das canonizações na noite deste sábado (12) e na madrugada deste domingo (13). Missa presidida pelo bispo auxiliar dom Marco Eugênio Galrão deu início à vigília.

A partir das 5h da manhã de domingo (13), o público que está na capital baiana poderá acompanhar, através de um telão instalado no interior do Santuário - que fica na Avenida Dendezeiros do Bonfim, Largo de Roma - a cerimônia de canonização do Anjo Bom da Bahia, direto da Praça São Pedro, no Vaticano

(Foto: Osid/Reprodução)

Passo a passo da missa da canonização

1. Antes da missa, acontece uma apresentação artística com Margareth Menezes, Waldonys e José Maurício;

2. O coral do Vaticano dá início à missa com o canto inicial para a entrada do Papa Francisco, que logo depois saúda os fiéis e inicia a celebração;

3. O italiano Dom Angelo Becciu, cardeal prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, faz uma leitura da biografia de cada um dos novos santos;

4. Na sequência, começa o cântico dos santos, onde são ditos os nomes de vários deles;

5. O rito da canonização segue com os postuladores da causa de cada santo, que vão até o papa e pedem a inclusão desses santos nos altares da igreja;

6. Em seguida, o papa lê um texto em latim, que torna os beatos oficialmente santos. Esta é a fórmula que pode ser usada, segundo o Vaticano:

"Em honra da Santíssima Trindade, pela exaltação da fé católica e para incremento da vida cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo e Nossa, depois de refletir por muito tempo, ter invocado a ajuda divina e ouvido a opinião de muitos Irmãos no Episcopado [bispos], declaramos e definimos Santos os beatos [aqui entram os nomes dos novos santos] e os inscrevemos no registro dos santos, estabelecendo que em toda a Igreja eles sejam devotamente honrados entre os santos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo".

7. Uma música de canto gregoriano é cantada para celebrar;

8. O cardeal prefeito pede que o papa faça uma "carta apostólica", documento que formaliza a canonização;

9. A partir daí, a missa continua normalmente até o cântico final;

10. Está prevista que, após a missa, o Papa Francisco reze, como em todos os domingos, a Oração do Ângelus, ou oração do meio-dia.

Onde ver nas paróquias

Os devotos que quiserem se reunir para assistir, juntos, à canonização de Irmã Dulce, podem fazer isso a partir das 4h30 de domingo (13), no santuário dedicado à futura santa, localizado na Av. Dendezeiros, bairro do Bonfim, em Salvador. No local, a cerimônia será exibida em um telão de 15 metros quadrados.

Além disso, no Santuário da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, os fiéis passarão a noite em vigília, que terá início às 22h deste sábado (12). Às 5h de domingo quem estiver no local poderá assistir, ao vivo, a retransmissão da Missa de Canonização presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano. Logo após a Celebração, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida, fará a leitura do Decreto de criação do Santuário Santa Dulce dos Pobres.

No bairro do Saboeiro, a atual Comunidade Santíssimo Sacramento será a Matriz da primeira paróquia no mundo dedicada à Santa Dulce dos Pobres. A criação da paróquia também será no domingo, às 7h30, quando o bispo auxiliar, Dom Estevam dos Santos Silva Filho, fará a leitura do Decreto e presidirá a primeira Missa na nova paróquia. Antes, por volta das 4h30, as portas do templo serão abertas para acolher os fiéis que assistirão, ao vivo, a retransmissão.

No Uruguai, a Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II também terá um telão montado na Matriz, para que os fiéis possam acompanhar a retransmissão a partir das 5h. Já às 8h o pároco, padre Thomas Mariae Xavier, presidirá a Missa.

Na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Pau da Lima, a celebração pela canonização de Irmã Dulce contará com uma procissão que sairá da Igreja Nossa Senhora das Graças (Colina Azul), às 8h, e seguirá até a Matriz (fim de linha de Pau da Lima), onde haverá a Missa Solene.

Os paroquianos da Paróquia Divino Espírito Santo (Vale dos Lagos) também acompanharão a retransmissão da Missa de Canonização, às 5h, na Matriz. Em seguida, por volta das 7h30, será celebrada a Missa e às 9h acontecerá a entronização e a bênção da imagem da Santa Dulce dos Pobres, com visita à capela interna dedicada a ela, na Matriz.

A Missa da Canonização de Irmã Dulce também será retransmitida na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Mata Escura, a partir das 5h. Logo após, haverá a Laudes Solene. Neste dia (13), os paroquianos têm um motivo a mais para celebrar: 1 ano da Ordenação Sacerdotal do vigário paroquial, padre Ailan Tadeu, que será marcado pela Missa, às 17h, na Comunidade Cristo Rei.

Na Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Acupe de Brotas) a canonização de Irmã Dulce será celebrada no dia 13, junto com a festa de Nossa Senhora de Fátima – neste dia é celebrada a última aparição da Mãe de Jesus aos pastorzinhos, em Fátima. Às 18h terá início a Procissão Luminosa, com as imagens de Nossa Senhora de Fátima e de Irmã Dulce, saindo do Colégio Nossa Senhora da Conceição (Brotas) e seguindo até a Matriz, onde será celebrada a Missa, presidida pelo pároco, padre Valter Ruy.

Onde ver na TV

Dos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, Maria Beltrão e Gerson Camarotti apresentam a solenidade a partir das 5h da manhã, com comentários do Monsenhor André Sampaio e participação dos correspondentes Ilze Scamparini e Rodrigo Carvalho diretamente do Vaticano.

A cerimônia será transmitida por Globo, GloboNews e G1. Às 6h40, a Globo encerra sua transmissão, mas o G1 e a GloboNews continuam acompanhando a repercussão no Vaticano e no Brasil em tempo real.

A TVE inicia sua transmissão também às 5h, com apresentação de Jhonatã Gabriel. Ao longo da cerimônia, a emissora vai exibir conteúdos sobre a história da beata, sua trajetória e as Obras Sociais, um dos maiores complexos de saúde com serviço gratuito do Brasil. A transmissão pode ser acompanhada também pelo portal da TVE.

Quem não conseguir assistir pela manhã terá outra chance: a cobertura especial será reexibida no mesmo dia, às 21h.

Emissoras religiosas, como Canção Nova, Aparecida e Rede Vida também realizarão a cobertura ao vivo. O Santuário de Irmã Dulce, na Av. Dendezeiros, terá um telão para transmitir ao vivo a cerimônia.

