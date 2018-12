Acompanhe o que acontece no primeiro dia de Festival de Verão

Mais de 20 atrações de axé, funk, forró, pagode, pop, rap, reggae e eletrônica no Festival de Verão Salvador (FV 2018). Cada show terá 1h15 de duração. Cerca de 20 mil pessoas devem passar pela Arena Fonte Nova por dia.

Entre as atrações estão Anitta, Inner Circle, Planet Hemp, Jorge e Mateus, Wesley Safadão, Alok, Ivete Sangalo e Gusttavo Lima. Confira a programação completa e a ordem abaixo.

***

Termina o show de Rael. A expectativa agora é para a apresentação da carioca Anitta

***

(Foto: Nilson Marinho/CORREIO)

O publicitário Adson Silva, 25 anos, veio na companhia de dois amigos que esperam ansiosos a segunda atração do dia: Anitta, que sobe ao palco da Arena Fonte Nova, às 17h. O designer gráfico Uendel Araújo, 23, e o também publicitário Willian Santana, 20, que são tímidos diante das lentes, garantem que vão curtir o show da funkeira carioca do começo até o fim.

A preferência são pelas músicas mais sensuais, a exemplo de Downtonw e Veneno, último lançamento da artista do projeto homônimo. "Queria muito saber sobre a foto ao lado da Madonna", disse Uendel, que só veio para acompanhar a apresentação da cantora. Já Willian pretende se estender mais um pouco. "Também sou bem 'regueira'", brinca.

***

O público, em sua grande maioria, espera pela cantora Anitta, a segunda atração da festa. Os mais fanáticos guardam lugar em frente ao grande que divide o público do palco

***

Rael aproveitou para falar um pouco da sua trajetória na música e contou que fez suas primeiras letras aos 17 anos. Ele falou da importância do hip hop na sua vida, em seguida cantou a música 'O Hip Hop é Foda'.

"Lutamos contra o racismo, homofobia, contra várias outras coisas. E o hip hop também me ensinou que se eu tiver cultura, lazer e educação, eu não preciso de uma arma na minha mão", disse.

***

(Foto: Reprodução)

O primeiro dia do Festival de Verão começou com o show do rapper Rael, pouco antes das 16h.

Programação completa

Os portões abrem às 14h, mas os shows só começam às 15h45. No sábado (9), as apresentações vão até 3h e domingo (9) até 2h. Confira a ordem de apresentações.

PALCO PRINCIPAL

Sábado (08)

15:45 - Rael (1h)

17:15 - Anitta (1h15)

19:00 - Natiruts (1h15)

20:45 - Nação Zumbi (1h)

22:15 - Alpha Blondy (1h15)

0:00 - Inner Circle (1h15)

1:45 - Planet Hemp (1h)

Domingo (09) - todos são 1h15 de show

15:45 - Aviões

17:30 - Safadão

19:15 - Jorge e Mateus

21:00 - Alok

22:45 - Ivete Sangalo

0:30 - Gusttavo Lima