Acompanhe o resumo da Série A neste domingo (9)

Com a briga pelo título cada vez mais morna diante da ótima campanha que o Palmeiras faz na Série A, as disputas por uma vaga na Libertadores e contra o rebaixamento ganham destaque nesta reta final de competição, que está na 31ª rodada. Neste domingo (9), a bola rolou para seis confrontos e foi marcada por tropeços do Atlético-MG, São Paulo e Fluminense, que deixaram a desejar como mandantes, e boas atuações de Fortaleza e América -MG, que mantêm a boa fase no campeonato.

Jogando no Morumbi, o São Paulo entrou em campo contra o Botafogo de olho em uma vaga do G8 do Brasileirão, mas sofreu o revés de 1x0 contra os cariocas e foram ultrapassados pelos adversários. A partida ainda foi marcada por um duro protesto da torcida nas arquibancadas do Morumbi com gritos de "time sem vergonha" e "time pipoqueiro".

Além das vaias, tricolores foram ao estádio usando narizes de palhaço, por conta da derrota na final da Sul-Americana no último fim de semana. O gol do Botafogo foi de Tiquinho Soares, em cobrança de pênalti. O São Paulo está em 11º, com 40 pontos, e o Botafogo em 9º, com 43.

Outro mandante que foi vaiado das arquibancadas foi o Fluminense. O Flu perdeu para o América-MG por 2x0, no Maracanã. O resultado acabou tirando o time carioca, que até pouco tempo vinha sendo cotado como o principal adversário do Palmeiras na briga pelo título, do G4. A torcida, revoltada, vaiou o time no fim e gritou "olé" em toques dos mineiros. Na classificação, o Flu agora é o 5º com 51 e o América está em 8º, com 45.

No Mineirão, o Galo pressionou e teve chances até o fim, mas não saiu do empate sem gols com o Ceará, deixando escapar chance de entrar no G6. A principal chance dos mineiros e do jogo saiu dos pés de Nacho Fernández, ainda no primeiro tempo, que acertou a trave. Com 47 pontos, o Atlético ocupa a 7ª posição. Já o Ceará não vence há cinco jogos e soma 33 pontos, em 16º lugar, um acima da zona de rebaixamento, aberta pelo Cuiabá, com 30.

Fortaleza mantém boa fase

O Fortaleza deu mais um passo rumo a permanência na elite do Brasileirão em 2023.O time cearense recebeu e venceu o Avaí, por 2x0, na Arena Castelão. Thiago Galhardo e Hércules marcaram os gols da partida, ambos no segundo tempo.

Com o resultado, o Fortaleza foi aos 41 pontos e está na 10ª colocação, já dentro da zona de acesso para a Copa Sul-Americana e abrindo 11 pontos do Cuiabá, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Avaí sofreu a quarta derrota seguida e se mantém dentro da degola, no 19º lugar, com 28 pontos.

No Couto Pereira, em Curitiba, o Coritiba esteve com um jogador a menos desde os quatro minutos da primeira etapa, com a expulsão de Warley, mas venceu o RB Bragantino por 2x1 e chegou a 34 pontos. Os gols foram de Alef Manga e Brunos Gomes para o Coxa, enquanto Popó fez para o Braga. Esta foi a quarta vitória seguida em casa sob o comando do técnico Guto Ferreira.

Os paranaenses se mantiveram na 15ª posição, agora quatro na frente do Cuiabá, e ainda têm um jogo a menos. Já o RB Bragantino está com 38 pontos, em 12º lugar, e ainda segurando uma vaga para a próxima Copa Sul-Americana.