Acompanhe: programa discute memórias marcantes do Dois de Julho

Hoje não tem desfile, mas o clima de celebração histórica permanece forte nesta sexta-feira (2). E o CORREIO promove um programa, ao vivo, com a participação de historiadores e baianos que têm uma relação afetiva com a festa para discutir como e por que razão o Dois de Julho é muito mais do que uma data cívica para os baianos.

O programa é apresentado pelos jornalistas Jorge Gauthier e Clarissa Pacheco e contará com a participação dos historiadores Rafael Dantas, que estuda a iconografia de Salvador nos séculos XIX e XX, e Marianna Farias, mestranda em História Social (PPGH/Ufba), que estuda a construção da memória histórica produzida sobre Maria Quitéria de Jesus durante os séculos XIX, XX e XXI.

Clique na imagem e acompanhe ao vivo:

A transmissão vai até às 10h através do Instagram do CORREIO (@correio24horas) e contará também com a participação de leitores e da nossa equipe de reportagem em pontos importantes para as comemorações. O tema da cobertura será ‘A nossa Bahia é resistência’.

A cobertura especial, além de falar da importância da data para a memória dos baianos, mostrará como serão as homenagens este ano que, pela segunda vez na história, não terá desfile do Dois de Julho, mas terá homenagens.