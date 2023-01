Acordo de ex com galã da Copa tem carros de luxo, apês e viagens

Campeão mundial pela Argentina, o meia Rodrigo de Paul chegou a um acordo milionário com a ex-esposa, Camila Homs, após uma separação polêmica, envolvendo especulações sobre traições. Segundo o programa LAM, da América TV, o acerto envolve apartamentos, carros de luxo e viagens à Europa a cada 45 dias.

De acordo com o veículo, Camila receberá 10% do salário líquido do jogador todos os meses. De Paul tem contrato firmado com o Atlético de Madrid, da Espanha, até 2026, e recebe cerca de 3 milhões de euros (R$ 17 milhões, aproximadamente) por temporada.

O combinado entre o campeão da Copa do Mundo do Catar e a ex-esposa também inclui 150 mil dólares (R$ 808 mil) em uma conta, dois apartamentos, uma suíte de hotel e dois carros de luxo da marca Land Rover.

"Dinheiro não era problema nesse grande conflito pessoal, de egos, de ciúmes, de maus tratos", disse o jornalista Ángel de Brito.

Segundo Ángel, o primeiro pedido dos advogados de Camila foi por "50 mil dólares (R$ 270 mil) por mês, todas as propriedades na Argentina, viagens todas pagas, frota de carros, um empreendimento pessoal patrocinado e uma conta em Nova York para depositar dinheiro". De Paul recusou.

Em junho de 2021, Camila abriu um processo contra o jogador, alegando não ter recebido a pensão dos filhos. Os dois são pais de Francesca e Bautista, frutos de um relacionamento que durou 11 anos. A separação foi concluída em janeiro de 2022.

Claudio Tapia, presidente da Federação Argentina de Futebol, comentou sobre o assunto em julho deste ano. Em caso de queixa-crime, De Paul poderia perder a disputa do Mundial.

"Em algum momento, o lado de Homs disse 'vamos complicar sua vida, temos ferramentas para que você não vá para a Copa do Mundo'. Isso é uma coisa que costuma acontecer entre os advogados, mas que ninguém conta", afirmou Ángel de Brito.

"O que foi finalmente assinado é: 10% do salário líquido de Rodrigo De Paul como uma taxa mensal, um apartamento e uma suíte em Puerto Madero (bairro de Buenos Aires, na Argentina), dois carros Range Rover, 150 mil dólares em uma conta e ainda dinheiro para que Camila possa levar os filhos para a Espanha a cada 45 dias. Essa viagem deve ser na classe Executiva e com hotel cinco estrelas. Além de diárias de 700 euros (R$ 4 mil)", completou.

Recentemente, De Paul denunciou a ex-mulher por assédio e ameaças. Quando voltou a Argentina depois da conquista do Mundial, o meio-campista pediu a modelo para que pudesse visitar as crianças. Contudo, recebeu ameaças como resposta. É o que indica as partes do processo, segundo o jornal Clarín.

"No dia em que cheguei à Argentina após o término da Copa do Mundo, começou a caravana cujo desfecho não preciso explicar e da qual obviamente participei. Foi cansativo. […] Agora descobri ser quase impossível chegar a Puerto Madero, onde moram os meus filhos. Calculando o tempo que levaria para chegar a casa deles, eu ficaria com as crianças por não mais do que uma hora, o que seria difícil para elas", diz o relatório, divulgado pelo veículo.

Camila, porém, teria ficado estressada pelo fato de De Paul ter se encontrado primeiro com sua atual namorada, a cantora Tini Stoessel, na noite em que poderia ter ficado com os filhos. A artista de 25 anos é uma celebridade na Argentina e já gravou até música em parceria com Anitta e a americana Becky G.

"Eu já te disse: não me contrarie e não contrarie meus filhos. Você ainda não me conhece. Juro que você não me conhece e não conhece as pessoas que estão perto de mim também. (…) Você merece o pior. Você e a sua namorada (…) Eu vou me encarregar de fazer o mundo todo saber que é uma merda, apesar de ser campeão do mundo. Você não terá paz", escreveu a modelo nas mensagens apresentadas no processo, conforme divulgou o Clarín.