Acordos descumpridos por Jerônimo irritam bancada do PP na Assembleia

A bancada do PP na Assembleia Legislativa tem demonstrado níveis crescentes de insatisfação com acordos ainda não cumpridos pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). Nas negociações para obter o apoio dos seis parlamentares pepistas após a legenda aderir à oposição na disputa eleitoral de 2022, Jerônimo ofereceu uma cota de cargos no segundo e terceiro escalões do governo, mas entregou bem menos do que foi acertado para os três deputados que mantiveram distância regulamentar do palanque liderado pelo ex-prefeito ACM Neto (União Brasil): Niltinho, Eduardo Salles e Nelson Leal. Já Antônio Henrique Júnior e os novatos Hassan e Felipe Duarte, que ingressaram na tropa do governador no início da atual legislatura, sequer viram a fila andar para eles.

Pegadinha pura

Em conversas reservadas, deputados do PP têm certeza de que caíram em uma arapuca ao ingressar cedo demais no arco do PT sem criar dificuldade. Mesmo que rompam, admitem, não farão a menor diferença ante a maioria folgada de Jerônimo na Casa.

Só na multidão

Para que o Avante ocupe o espaço que foi do PP na base do PT, o ex-deputado federal Ronaldo Carletto precisará fortalecer seu novo partido com filiação em massa de prefeitos até o fim do ano, segundo caciques governistas ouvidos pela Satélite. Embora a articulação política do Palácio de Ondina tenha prometido apoio para vitaminar a sigla, Carletto já foi informado por parceiros no governo estadual que terá de se esforçar praticamente só para atrair número suficiente de prefeitos antes da sucessão municipal de 2024, especialmente os que estão filiados ao PP. Caso contrário, garantem, o Avante será atirado na bacia das almas.

Cine Dendê

A Bahia está prestes a ter dois nomes na Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Cinema (Ancine). Um deles é o jornalista Vinicius Clay, servidor de carreira da agência e nomeado diretor em julho de 2021. Em breve, ele terá a companhia de Paulo Alcoforado, ex-diretor-geral da Rádio Educadora, que teve a indicação para a Ancine encaminhada anteontem ao Senado pelo presidente Lula (PT). Ligado ao cineasta Pola Ribeiro, Alcoforado sofria alta rejeição entre radialistas e locutores da Educadora, por exigir que a equipe trabalhasse exclusivamente para a rádio.

Nariz em pé

Aliados próximos ao vice-governador se dizem preocupados com o gradual isolamento de Geraldo Júnior (MDB), cuja origem é atribuída a ele mesmo. Nos últimos dois meses, confidenciam, o emedebista demonstra postura típica de quem se encanta de forma excessiva com o poder e vem se afastando cada vez mais de políticos leais que o ajudaram em sua ascensão, mas foram trocados por novos companheiros.

Ficha em queda

Para traduzir os riscos que Geraldo Júnior corre por causa do próprio comportamento, amigos de longa data lembram de um antigo ditado siciliano bastante usado pelos chefões da Cosa Nostra: "O poder destrói quem não o possui de verdade". Em suma, alertam que o vice pode constatar muito tarde que nunca fará parte do clube fechado do governador e seus sócios titulares.