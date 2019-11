Acusado de abuso sexual, ex-técnico de ginástica vira réu

Ex-técnico da seleção masculina de ginástica artística, Fernando de Carvalho Lopes virou réu do processo em que é acusado de abuso sexual. A Justiça aceitou a denúncia contra o ex-treinador tomando por base quatro vítimas - duas delas, menores de idade.

Fernando pode ser condenado em uma pena que varia de 54 anos a até 150 anos - que significaria 37 anos e meio de punição por cada uma das vítimas. O ex-técnico foi indiciado pelo Ministério Público por estupro de vulnerável (artigo 271-A) e agravante pela relação de poder em relação às vítimas (226 inciso II).

O processo corre na 2ª Vara de São Bernardo desde maio de 2016. O juiz Édson Nakamatu recebeu e aceitou a denúncia do Ministério Público com as quatro vítimas. Outras 10 foram elencadas como testemunhas do caso, já que os crimes praticados não poderiam mais ser processados. No ano passado, mais de 40 ginastas relataram ao Fantástico que sofreram algum tipo de abuso fisico, moral ou sexual cometido pelo ex-técnico entre 1999 e 2016.

Em março deste ano, Fernando foi banido do esporte em julgamento do Pleno do STJD da ginástica. Foi considerado culpado com base nos artigos 243 (“constranger alguém, mediante violência, grave ameaça ou por qualquer outro meio”) e 258 (“Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código”) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ainda terá que arcar com uma multa de R$ 1,6 milhão.