Acusado de estupro, atacante inglês compra cachorro de R$ 180 mil

O atacante Mason Greenwood, do Manchester United, está reforçando a segurança de sua casa. Ele comprou um cão de ataque de 25 mil libras (R$ 180,2 mil) e instalou novas câmeras na propriedade. A ação veio alguns dias depois do jogador ser acusado de estupro e agressão à ex-namorada, a modelo Harriet Robson.

Greenwood foi preso no último domingo (30), mesmo dia em que Harriet publicou nas suas redes sociais um vídeo no qual aparece com marcas roxas pelo corpo e com a boca ensanguentada. Ela também postou um áudio dizendo que o atacante tenta forçá-la a ter relações sexuais com ele. O jogador ficou detido por três dias, até pagar fiança na quarta-feira (2) e ser liberado.

O cachorro escolhido por Greenwood é um pastor alemão. Cães de ataque custam entre 10 mil e 25 mil libras (R$ 72 mil e R$ 180,2 mil). Eles são treinados para mudar rapidamente seu comportamento: passam de um animal de estimação dócil para um cachorro de ataque feroz, caso a presença de um intruso seja detectada.

"Um cão de proteção individual não é apenas um animal de estimação familiar, mas também uma forma de proteção. Eles anseiam por vínculo familiar, carinho e amor, e são muito amigos das crianças. Eles são dedicados a protegê-los, por demanda, de qualquer perigo ou ameaça possível, conforme ensinado por meio de treinamento intenso, estabilidade mental e obediência", disse um representante da empresa Elite Protection Dogs ao jornal inglês The Sun.

O atacante inglês de 20 anos mora em uma casa avaliada em 2 milhões de libras (R$ 14,4 milhões). A residência tem seis andares e fica em uma área de luxo de Cheshire.

Entenda o caso

Mason Greenwood estava detido desde o último domingo (30), quando sua namorada, a modelo Harriet Robson, publicou nas suas redes sociais um vídeo no qual aparece com marcas roxas pelo corpo e com a boca ensanguentada. Ela também postou um áudio dizendo que Greenwood tenta forçá-la a ter relações sexuais com ele.

No mesmo dia, o atleta foi preso pelas autoridades locais sob a acusação de estupro e violência doméstica. Ele ficou detido por três dias, até ser liberado após pagamento de fiança, na quarta-feira (2).

"A polícia da Grande Manchester foi informada hoje cedo (domingo, 30 de janeiro) de imagens e vídeos de mídia social online postados por uma mulher relatando incidentes de violência física. Uma investigação foi iniciada e, após investigações, podemos confirmar que um homem de 20 anos foi preso desde então por suspeita de estupro e agressão. Ele permanece sob custódia para interrogatório. As investigações estão em andamento", diz a nota da polícia.

Apesar do atacante ter deixado a prisão, o Manchester United reiterou, em comunicado, que ele seguirá suspenso e proibido de treinar e jogar com a equipe enquanto o caso estiver sob investigação policial.